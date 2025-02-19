5歲獨生兒燒成焦屍！父忍悲辦後事　含淚嘆：他活潑愛串門子

記者翁伊森、吳佩蓁／嘉義報導

嘉義縣中埔鄉一間神壇昨（18日）發生大火釀1死3傷，其中5歲男童全身碳化慘死神桌下，曾祖父母及4歲的堂弟重傷，目前仍在加護病房與死神搏鬥。在桃園工作的男童父親接獲噩耗後，立即趕回老家強忍悲痛處理兒子後事，想不到11天前才帶兒子出門過生日，怎料父子再見面愛子卻已成焦屍，天人永隔。

▲嘉義神壇大火造成5歲男童死亡，男童父親接獲噩耗緊急南下處理喪事 。（圖／記者翁伊森翻攝）



男童父親表示，他就只有男童一個孩子，幾乎每個禮拜都會回家看小孩，兒子個性活潑可愛，經常到處串門子，見到長輩都會主動打招呼，2月8日才帶兒子出遊過生日，怎料會發生憾事，父子從此陰陽兩隔。男童母親則忍不住悲傷情緒落淚，雙眼哭到紅腫，場面令人鼻酸。

▲死者5歲男童活潑可愛，2月8日才剛過完生日，未料竟遭大火燒成焦屍。（圖／記者翁伊森翻攝）

回顧全案，嘉義縣消防局18日晚間6時16分獲報，稱有神壇發生火警，隨即派員前往救援，現場有4人受困，包括86歲老翁、79歲老婦，以及他們年僅4歲、5歲的曾孫。警消人員率先救出2名長者，4歲男童被家中的印尼籍看護麗莎抱出，而5歲男童晚間7時許被救出時，已全身碳化，雖然家屬崩潰堅持送醫，但仍宣告不治。

▲▼死者5歲男童父母親忍悲趕抵現場處理後事。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義神壇大火，造成1死3傷悲劇。（圖／記者翁伊森翻攝）