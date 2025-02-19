全家「貓之日」自動門太萌！兩喵對望⋯網友為這幕折返：融化了

▲網友拍到全家「貓之日」自動門的貓咪公益海報，跟實體浪貓大乳牛對望。（圖／翻攝網友Able Wang 授權提供影片／Threads @watqilu）

記者林育綾／台北報導

全家便利商店近日為「222貓之日」推出限定美食及優惠活動，還特別結合公益，在自動門貼上貓咪海報幫貓找家，其中全家康陽店「巨大橘貓」成為話題，昨18日更有網友拍到某家店鋪門上的「虎斑貓」跟實體的「大乳牛貓」兩相對望，趣味又可愛的畫面讓網友激動說「為了這一幕，折返回去拍！」引發不少人也認出該貓。

▼影／網友為了這幕特地折返。（網友Able Wang 授權提供／Threads @watqilu）

網友Able Wang 在Threads平台上分享影片，表示「我為了這一幕，折返回去拍!!!!!! 太可愛了啦!!!!!!!」影片中一隻乳牛紋路的流浪貓，坐在全家便利商店門口，不久後自動門閉合，門上的「浪愛回家」公益海報上的虎斑貓現身，跟乳牛貓兩兩對望，形成逗趣可愛畫面。

影片PO出後吸引大批網友按讚，也有不少人留言、分享照片認出該隻貓，有網友指認出「我前職場的貓貓，影片的大胖子叫阿牛或牛牛，以前還沒那麼胖，後來越吃越胖，所以後來我都叫他大胖子⋯⋯」還說「透露地址容易讓我們被檢舉，所以我還是不要透露的好」。

影片也釣出全家小編留言「也是促成了貓緣」，還有不少人分享照片「我也有遇到！！」、「他真的超可愛，大乳牛是那邊的老大！每次只要去全家都一定會帶肉泥⋯⋯」、「我生活的動力都在這隻牛奶胖胖」、「怎麼大家都認識他XD」、「他超乖，而且對人來人往不為所動」，甚至有網友驚訝留言「等等，你們都住同一區？為啥都能看到同隻貓？？？」

還有網友疑惑「為何全家門上貼貓貓？」、「今天也有在全家看到」、「我今天從全家出來，沒注意門上貼紙，以為外面有隻貓，自己都覺得好笑」、「OMG！我看了幾次才注意玻璃門上的是貼紙」、「我前陣子才瞬間以為店內有隻貓看我，看來是連喵喵也會錯認的」。

▲全家歡慶2月22日「貓之日」結合商品優惠、公益行動，門市巨大橘貓、貓咪海報引發話題。（圖／業者提供）

有關全家自動門上的貓，是此波「222貓之日」結合公益行動，設計4款「浪愛回家」宣傳海報，在自動門貼上正在找家的浪貓，搭配貓咪介紹資訊、QR code，可導連到認養頁面，幫助貓咪有機會找到安穩的家。全家康陽店還設計「超巨大橘貓」，趣味又吸睛，甚至吸引小孩想進去摸。

▲▼全家康陽店還設計「超巨大橘貓」讓不少經過的人都被吸引，還有小孩要進去摸。（圖／業者提供）

據了解，這波貓咪公益海報會張貼到3月中，而全家自即日起至3月18日，凡購買寵物商品任1件，即可獲得1積分，達30萬積分，全家將捐贈總價值超過20萬元貓咪糧食給「好好善待動物協會」，幫助流浪動物獲得溫飽。

全家也合作貓界巨星「哆啦A夢」，推出多款限定包裝聯名美食、霜淇淋。「全家行動購」更有寵物專區，蒐羅約300項寵物商品，輕鬆下單就能到鄰近全家取貨，也可選擇宅配服務送到家。

▲全家慶祝「貓之日」推出烘焙新品，集結鮮食優惠、公益行動等，讓人融化在貓咪的可愛魅力中。（圖／業者提供）

另外，7-ELEVEN 針對貓之日，也集結全店精品、寵物生活用品、特色食飲等推出優惠。即日起至3月4日，全台門市超過百項指定寵物商品「任選享第2件6折」。

7-11 更首次在貓之日開發兩款烘焙甜點新品，包括「貓咪糖片土司」、「貓尾巴造型焦糖生乳捲」。

▲▼7-11貓之日推出優惠、烘焙新品。（圖／業者提供）