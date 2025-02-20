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冰棒一咬驚見完整蟑螂頭！　情侶衝回家吐出超巨蟑螂腳

Nick Wu 在 爆料公社 發文 跟女友去全家取貨時，到了旁邊的冰櫃瞄了一下看見芋頭冰棒，身為芋頭控的我心想一定要買來嘗鮮看看！ 買好取完貨就回家了，接著故事將發生⋯ 就當我走到了電梯門口，我迫不及待、興高采烈的想趕快吃到芋頭冰。 電梯門一開我就把冰拆開來，先是聞了一下芋頭的香氣，看著上面的冰霜垂涎欲滴，接著我就給女友咬了第一口，問她好吃嗎？她回我說很香芋頭味很濃～ 於是我就順勢的也咬了一小口，結果出現了一個視覺衝擊的畫面在我眼前.....#一隻蟑螂的頭在我的冰棒上⋯???? 當下我真的還沒回過神來！我心裡還想著我不是買芋頭冰棒嗎？怎麼裡面會有核桃？ 實在很不敢相信我眼前的就是蟑螂，然後我跟女友就互看確認眼神說那就是蟑螂！但是我們都已經吃了一口，不過好在還沒吞下去...... 本來想直接吐出來的，但又礙於剛好在電梯又還有其他人，然後我們就含著 #冰螂，心急如焚看著電梯慢慢上樓，直到家裡後才趕快衝去廁所吐掉???????? 原本以為應該是沒有咬到蟑螂，因為看起來還很完整，結果吐出來的時候才發現已經咬斷一條腿了⋯ 真的是噁到爆！平常食物偶爾有小蟑螂就算了，這麼大隻還是完全體的真的是頭一次看到，不敢吃冰了 #有陰影 #遇腳奶蓋 #遇見冰螂

爆料公社發佈於 2025年2月19日 星期三

記者黃翊婷／綜合報導

一名網友20日凌晨在Threads發文表示，和女友去超商取貨時，順便買了一枝芋頭冰棒想嘗鮮，沒想到兩人各吃了一口，竟然看到有「蟑螂頭」被包在冰棒裡，嚇得趕忙衝回家將口中的冰棒吐掉，這才發現他們已經咬斷蟑螂一條腿了，當下真的感到很噁心。

冰棒裡有蟑螂。（圖／網友原PO授權提供）

▲原PO吃冰棒發現裡面有蟑螂。請注意下方圖片含有蟑螂明顯形體。（圖／原PO授權提供，下同。）

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原PO在Threads上發文表示，和女友一起去新北市某超商取貨時，順便看了一下旁邊的冰櫃，因為自己是芋頭控，看到有芋頭冰棒，就買了一枝想嘗鮮；剛拆開時冰棒看起來沒有異狀，還散發出芋頭香氣，他與女友各吃一小口，覺得芋頭味道很濃郁，沒想到再仔細一看，竟然發現冰棒裡有一顆明顯的「蟑螂頭」，當下還以為是核桃，一度不敢相信那是蟑螂。

冰棒裡有蟑螂。（圖／網友原PO授權提供）

▲原PO吐出來的蟑螂腳。

由於原PO與女友剛剛吃進嘴裡的那一口還沒有吞下去，兩人飛快跑回家，一進廁所就把嘴裡的東西吐掉，「原本以為應該是沒有咬到蟑螂，因為看起來很完整，結果吐出來的時候才發現已經咬斷一條腿了」，當下真的感到很噁心，雖然平時食物偶爾有小蟑螂已經見怪不怪，但這麼大隻的完全體他還是第一次看見。

原PO除了用文字描述經過，還附上3段影片證明。影片中，只見蟑螂被包覆在冰棒裡面，用水緩緩沖洗之後，隨著冰棒逐漸融化，整隻蟑螂的形狀也越來越完整。

網友們看完文章和影片也紛紛留言表示這個狀況太誇張，「這不是要退錢的問題，這是要精神賠償了吧，一輩子有陰影」、「好噁心喔，天啊，這也太誇張了吧」、「太大了吧，解凍是不是會飛」。至於為何會出現這樣的狀況，目前尚未取得業者回應。

▼注意以下圖片含有明顯的蟑螂形體。

冰棒裡有蟑螂。（圖／網友原PO授權提供）

冰棒裡有蟑螂。（圖／網友原PO授權提供）

● 本文獲得原PO授權。

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