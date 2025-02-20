《選罷法》新制今上路　民進黨立院黨團聲請釋憲+暫時處分

記者吳銘峯／台北報導

《公職人員選舉罷免法》新制於20日正式上路，簽署罷免提議與連署都必須附上身分證影本。對此，民進黨立院黨團總召柯建銘等人，上午到司法院遞交釋憲聲請書，同時聲請暫時處分。柯建銘強調，「要搶救《憲法》，讓《憲法》活過來，希望大法官趕緊做出解釋」。

▲選罷法新制上路，民進黨立院黨團三長：左起書記長陳培瑜、幹事長吳思瑤、總召柯建銘，到司法院聲請釋憲。（圖／記者吳銘峯攝）

《公職人員選舉罷免法》新制去年底於立法院三讀通過，總統賴清德於18日公告，並於20日生效。法案生效的第一天，民進黨立院黨團三長，總召柯建銘、幹事長吳思瑤、新任書記長陳培瑜就到司法院遞交釋憲聲請書，並聲請暫時處分。

柯建銘指出，現在要搶救《憲法》，《憲法》已經在裝葉克膜，所以要搶救《憲法》，讓《憲法》恢復正常、《憲法》要活起來。他也說「不信正義喚不回」，相信政黨惡鬥下，未來藍白將會化成一陣輕煙。因此這次聲請釋憲，除了希望大法官宣告新制違憲失效以外，也希望大法官能做出暫時處分，宣告凍結《選罷法》新制條文，以免造成不可回復之損害。

選罷法中原本就規定連署、提案罷免時，需提供身分證字號。但去年底修法通過後，罷免案提議人及連署人名冊，應附身分證正反影本；且若冒用他人身分資料連署，可處5年以下有期徒刑、拘役或科100萬元以下罰金。本案經行政院提覆議遭立法院否決後，總統依法公布修正後條文，並於公告後3日生效。