曹雅雯遭女狂粉跟騷！車站內強搶行李畫面曝　指甲也被扯斷

記者陸運陞、吳佩蓁／新北報導

金曲歌后曹雅雯遭一名新加坡籍、年約30歲劉姓女粉絲騷擾，怎料對方竟直接飛到台灣，14日上午還在板橋車站堵她，還一度動手搶奪曹的行李箱阻止她離去，雙方發生一陣拉扯，過程中導致曹雅雯手機掛繩被扯壞、指甲斷裂。稍早，現場監視器畫面也隨之曝光。

▲金曲歌后曹雅雯(右)遭新加坡籍女粉絲在板橋車站跟騷，雙方發生一陣拉扯（左圖）。（圖／記者陸運陞翻攝）



曹雅雯今日在IG發文還原事發過程，「為了自保我試圖錄影，並打視訊給經紀人求救，對方見狀於是直接搶奪，過程中我的手機吊飾被扯壞、指甲斷掉、通話被迫中斷，事發到現在我只看了一次影片，就再也不敢打開來看，想到就會一直哭」，如今回想起仍令她心驚膽顫，一想到要出門就渾身發毛。

根據車站監視器畫面，當時曹雅雯拉著行李箱走在車站內，劉女突然從後方跟上，下一秒就突然動手搶曹雅雯的行李箱，並試圖阻止曹雅雯離去，雙方一陣激烈拉扯。

▲新加坡籍劉姓女粉絲（右）長期騷擾曹雅雯。（圖／記者陸運陞翻攝）



警方表示，曹雅雯14日上午8時20分許，在板橋車站B1高鐵西側剪票口前遭劉姓女粉絲持續跟騷、控制行李箱不讓她離去，期間更動手拉扯導致曹手機掛繩損壞。鐵路警察局板橋分駐所獲報到場，全案調查後依違反刑法強制、毀損現行犯及跟騷法逮捕劉女後，移送新北地檢署偵辦。

警方呼籲，車站內如發現可疑人、事、物，請立即通報站務人員或鐵路警察前往處理。