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撞擊瞬間曝光！陳國華國二兒「下公車挨撞」　鑽縫騎士肇事逃逸

記者邱中岳、戴若涵／台北報導

知名音樂製作人陳國華與Ivy的國二兒子16日晚間在公車站牌前下公車時，就遭一部鑽縫的機車撞飛，騎士肇事後落跑，氣得陳國華發文怒轟，稍早撞擊瞬間曝光。

▲陳國華國二兒下公車挨撞，騎士肇事逃逸畫面曝光。（圖／記者邱中岳翻攝，下同）

▲陳國華國二兒下公車挨撞，騎士肇事逃逸畫面曝光。（圖／記者邱中岳翻攝，下同）

警方16日下午7時30分左右接獲報案，新北市汐止區北峰里康寧街公車站前發生一起車禍。員警趕抵現場，初步了解，事發當時陳國華兒子正在下公車，一下車便與右後方直行的機車發生碰撞，陳國華兒子當場倒地，但騎士在警方到場前就落跑了。

警方確認陳國華兒子的傷勢後，由於陳兒在現場表示暫時不予追究，員警先抄錄當事人資料、留下聯絡資訊後、告知其權利後， 便先離開現場。

▲陳國華國二兒下公車挨撞，騎士肇事逃逸畫面曝光。（圖／記者邱中岳翻攝，下同）

而陳國華得知後，氣得在網路上發文，「如果你是這位撞傷人而逃逸的騎士，看到這篇文請你到派出所自首，我們還有和解的機會，如果你不出面，那我保證會找到你，請求從重量刑決不寬貸！」，並怒問騎士，「你肇事逃逸你能心安嗎？你覺得沒有監視器會拍到嗎？」

▲陳國華國二兒公車站牌前挨撞。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲陳國華國二兒公車站牌前挨撞。（圖／記者邱中岳翻攝）

稍早撞擊瞬間曝光，只見公車在站牌停妥，陳國華兒子一下車就挨撞，他與騎士雙雙倒地，但騎士扶起機車後，竟逕自騎車離去，當著眾多乘客、行人的面前肇事逃逸，行徑相當誇張。

▲陳國華國二兒公車站牌前挨撞。（圖／記者邱中岳翻攝）

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