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「台人排隊結帳1幕」惹怒日本店員：沒羞恥心！全場點頭開罵

▲▼心齋橋筋是許多人到大阪必訪的熱門景點。（圖／記者謝盛帆攝）

▲心齋橋筋是許多人到大阪必訪的熱門景點。（圖／記者謝盛帆攝）

網搜小組／劉維榛報導

「原來日本人對臺灣觀光客印象很差？」一名網友透露，看到一名台人把商品拿給正在排隊的友人「一起結帳」，不料當場被店員制止，要求重新排隊才行，最後台人擺臭臉不買。事後，店員私下直言「又是台灣人素質嗎？」讓目睹一切的原PO感到難過不已。

一名女網友在Dcard表示，之前在日本心齋橋逛街時，看到一位台灣人（簡稱A）正在排隊結帳，另一位友人（簡稱B）在旁邊逛完也準備要結帳，因此順道拿給A一起代結，結果被日本店員制止，「比手劃腳說no ，並指隊伍最後面」，要求B去排隊才對。

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由於雙方語言不通，B便拿出手機翻譯與店員溝通，試圖解釋自己的行為，但店員態度堅決，不願通融。原PO說，B友人接著擺一副臭臉，同時將商品放回架上，沒有再繼續購買。

原PO本以為這件事就此結束，沒想到意外聽到店員私下與同事的對話，「又是台灣人素質嗎？不守規矩卻要人通融真是煩人，沒羞恥心！」一番話讓原PO感到震驚，「這些話語聽在我這個會說日語的台灣人耳裡真的有點傷心，原來他們是這樣看待台灣人的嗎？」

底下網友搖頭直呼，「說真的台灣人素質有時候很像中國人，便宜行事的風格與態度」、「意外嗎？台灣人的素質本來就是吹噓出來的」、「日本現在對所有觀光客印象都很差，不限台灣人」、「有在超商或賣場工作過的都會遇過這種人」、「做服務業看多了台灣人的素質，有時候真的很懷疑說什麼台灣很有人情味？有素質？到底誰說的，聽不懂人話的、自我為中心的、沒禮貌的...10個就有8個」、「上次遇到台灣家庭排隊解壓縮的...呵呵」。

也有網友曝傻眼經歷，「去京都的時候等公車日本人排成一列，幾個台灣人直接無視排隊搶先上車，又在車裡大聲講話，而且不是只有這一次，是好幾次都碰到沒排隊等上車概念的台灣人，素質超差...真的很丟臉」。

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