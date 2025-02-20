　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

主持國土安全政策會報　鄭麗君：強化公私協力進行關鍵基礎設施防護

▲▼行政院副院長鄭麗君主持政院國土安全政策會報。（圖／行政院提供）

▲行政院副院長鄭麗君主持政院國土安全政策會報。（圖／行政院提供）

記者陳家祥／台北報導

行政院副院長鄭麗君19日主持「行政院國土安全政策會報第15次會議」，聽取113年關鍵基礎設施（CI）盤點結果，及CI安全檢視與防護演習成果與策進，並頒獎表揚113年CI防護演習績優單位及個人。鄭表示，CI是維持國家安全、社會安定最重要的一環，請各主管機關督導轄管，落實CI風險管理、通報應變、安全防護及相關復原作業，強化公私協力進行CI防護。

鄭麗君先在會前頒獎表揚113年CI防護演習績優單位及個人，接著致詞時表示，各受獎單位及受獎人能夠應對113年院級CI演習提高擬真度的要求，先採有劇本、再採無劇本方式，演練平時及變時情境，顯示各機關平常皆有非常詳實的計畫整備，才能臨危不亂、表現優秀，為各機關樹立典範。

鄭麗君表示，去年12月「全社會防衛韌性委員會」第2次會議時，總統再度提示，從114年開始，針對防空與救援的「萬安」、「民安」演習，將重新整合為「2025城鎮韌性演習」，以不依賴國軍支援的方式，參考國際最新經驗來設計，意即全社會防衛韌性要特別加強非軍事部門的防護機制，驗證民防、災防體系執行保護國人行動的能力。在這之中，CI正是維持國家安全、社會安定最重要的一環，期許大家在自我防護及民防的運用上，共同朝此目標繼續努力。

隨後，鄭麗君聽取「113年關鍵基礎設施盤點暨領域分類檢視結果」報告後表示，感謝季連成政委帶領行政院國土安全辦公室及各部會，採取主動積極的態度完成第一階段盤點，將CI從現行的八大領域拓展至九大領域，增加維持社會韌性不可或缺的糧食領域，並在既有領域基礎下擴增能源、水資源、醫院、金融等範疇。

對於新納入的設施，鄭麗君請各主管機關善用現行各項政策工具或法規，儘可能予以輔導協助，完成安全防護計畫，據以落實風險管理、通報應變、安全防護，妥善備好相關的復原作業，並強化公私協力進行CI防護，以提升全社會防衛韌性。

針對「113年關鍵基礎設施安全檢視與防護演習執行成果與策進作為」報告，鄭麗君肯定各部會的投入與辛勞，後續請各部會與國土辦持續合作，尤其本年演習依循「2025城鎮韌性演習」整合性作法，將與全民防衛動員演習結合辦理演練，請各主管機關督導轄管CI配合辦理，提升CI持續營運的韌性。

鄭麗君強調，除實體防護以外，資安防護亦同等重要，請各主管機關滾動檢討相關資安防護基準，提供各領域CI依循，並請數發部資通安全署會同CI主管機關，研議增加相關資安稽核與應變聯防能量，以提升關鍵基礎設施的資安防護。

鄭麗君表示，演習要到位，成效才會好。去（113）年金華演習及CI防護演習，採行「有想定、無腳本」的執行方式，考驗平時是否有詳實的計畫整備，才能臨機做出最妥適回應，請各機關熟稔各情境下的行動準據或標準作業流程，督導所屬CI演練時，亦應採行「有想定、無腳本」方式執行。

▲▼政務委員季連成。（圖／行政院提供）

▲行政院政務委員季連成。（圖／行政院提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
曹雅雯遭狂粉跟騷！強搶行李畫面曝　指甲被扯斷
陳曉官宣離婚前被爆「喝到爛醉」站不穩　畫面曝
2歲兒遭虐「1瓶奶撐1天」　土城狠父母移送畫面曝
「台人排隊結帳1幕」惹怒日本店員：沒羞恥心！全場開罵
快訊／林岱樺再發聲！「粉身碎骨渾不怕　要留清白在人間」
台中女疑遭下藥性侵亡　父私刑1死1重傷！判刑定讞
林岱樺服務處現況曝！　選民求助目擊搜索傻眼
還沒完！川普放話下個月宣布「一系列新關稅」
洋將「日本找樂子」慘遭剝皮！導遊下跪贖人　哈孝遠證實
最大黃牛集團起訴！　「爆乳炫富」夫妻狠撈4千萬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國民黨推長照「賦稅改保險制」　最低每人每月增繳100至200元

竹聯幫主治喪名單「藍綠白大咖都上榜」　時力：人民如何信任司法？

質疑綠對林岱樺、陳怡君不同　民眾黨團：助理費案是政治追殺工具？

黃國昌稱4點起床背三民主義　朱立倫疑惑：為了考試我也有唸啊

綠議員稱挺罷藍委店家遭「查水表」　北市府：「民眾檢舉」可不查？

罷免陳玉珍一階就失敗　朱立倫諷：綠營在外島較難抄名單連署

綠高市長初選添變數！林岱樺疑詐助理費　昔民調領先今恐成「傷兵」

挺罷藍委店家遭「罐頭式檢舉」反覆稽查　綠喊話蔣萬安維護公民權益

林岱樺涉詐領助理費　柯志恩酸爆：這是民進黨「家內事」

經典賽資格賽門票換商圈夜市券、加碼抽機票　北市邀球迷應援拿好康

Melody談大S哽咽：思念留在心裡

【泰格與雪兒】職業病犯了

【被捷運耽誤的歌手】結束魔力紅演唱會站務長開唱《愛如潮水》伴乘客等車

嘉義神壇1亡3重傷！　英勇看護「衝火場抱出4歲童」

林葉亭喊「120分爸爸」　送最後一程...吐心聲：釋懷了

李準一蹲褲子破了！　攝影師敬業從跨下拍XD

【為什麼不是我QQ】兄妹人同時打電話給媽等待回撥　見妹手機響哥直接哭訴XD

小優遭閨蜜爆料淚崩：記取教訓　玥熹開撕「一副妳才受害者」

八點檔女星黃瑄離婚..曝與前夫協議　游安順幫解圍虧「紅包要退費啊」

求婚號召朋友一起大跳抖音舞XD！全場爆笑新娘大喊：我願意！

國民黨推長照「賦稅改保險制」　最低每人每月增繳100至200元

竹聯幫主治喪名單「藍綠白大咖都上榜」　時力：人民如何信任司法？

質疑綠對林岱樺、陳怡君不同　民眾黨團：助理費案是政治追殺工具？

黃國昌稱4點起床背三民主義　朱立倫疑惑：為了考試我也有唸啊

綠議員稱挺罷藍委店家遭「查水表」　北市府：「民眾檢舉」可不查？

罷免陳玉珍一階就失敗　朱立倫諷：綠營在外島較難抄名單連署

綠高市長初選添變數！林岱樺疑詐助理費　昔民調領先今恐成「傷兵」

挺罷藍委店家遭「罐頭式檢舉」反覆稽查　綠喊話蔣萬安維護公民權益

林岱樺涉詐領助理費　柯志恩酸爆：這是民進黨「家內事」

經典賽資格賽門票換商圈夜市券、加碼抽機票　北市邀球迷應援拿好康

川普裁員大刀砍向AI與晶片機構　500人飯碗不保

曹雅雯遭女狂粉跟騷！車站內強搶行李畫面曝　指甲也被扯斷

深夜「無菜單日料」開箱！隱身逢甲商圈低調巷弄　預約才能吃到

去年新增節電48億度「達成率106％」　估2027年累計達206億度

國民黨推長照「賦稅改保險制」　最低每人每月增繳100至200元

竹聯幫主治喪名單「藍綠白大咖都上榜」　時力：人民如何信任司法？

英特爾分拆傳聞不斷　美國晶片大神：賤賣有前景的公司

女神李雅英來台代言五產品　推估進帳至少750萬收入大豐收

陳曉官宣離婚前「喝到爛醉」站不穩！3年前牽手陳妍希排隊…今斷開

10歲童遭同學「踢蛋蛋」臉秒發白　醫嚇傻：像被捏碎的果凍

嘉義5歲童11天前才過生日　遇神壇惡火不幸喪命

政治熱門新聞

曹興誠私密照說法三度改口！陳沂：自打臉太快

曹興誠三度改口喊有黑手　謝寒冰酸：你搞得我好亂

再開直播反擊曹興誠　 謝寒冰稱從沒想公布影片：不是一直說是AI？

柯爸過世留口德　他1張圖酸小草雙標

行政院擬修《民法》　5年內分居3年可離婚

罷免陳玉珍失敗　「珍礙金門」聲明全文曝光

曹興誠喊告謝寒冰　尹乃菁預測結局

綠委林岱樺涉貪汙助理費　韓國瑜這樣說

林岱樺涉助理費案遭搜索　民進黨：尊重司法，勿枉勿縱

謝國樑東岸商場案不起訴

立院送總預算財劃法　國家財政蒙難日

民團罷免一階就失敗！　陳玉珍發聲了

柯爸病逝　四叉貓酸「還有媽媽可再出來一次」

曹興誠提告求償1億元！謝寒冰16字回應

更多熱門

相關新聞

行政院擬修《民法》　5年內分居3年可離婚

行政院擬修《民法》　5年內分居3年可離婚

法務部在去年公告「民法親屬編」部分條文修正草案，預計明（20日）於行政院會討論通過，送立法院審議。根據草案，將放寬離婚條件，未來只要夫妻在5年內分居3年即可請求離婚；並新增贍養費的相關規定，明訂贍養費請求權及未到期的定期金給付，因贍養權利人再婚、或死亡而消滅。

立院送出財劃法、總預算案　行政院：研議合法合憲救濟

立院送出財劃法、總預算案　行政院：研議合法合憲救濟

總預算讓步了？　朱：流用合法、預備金符合規範都支持

總預算讓步了？　朱：流用合法、預備金符合規範都支持

總預算朝野協商未獲共識　行政院：將研議合法合憲救濟方式

總預算朝野協商未獲共識　行政院：將研議合法合憲救濟方式

行政院拍板了　鄭光遠真除「接高鐵董座」　

行政院拍板了　鄭光遠真除「接高鐵董座」　

關鍵字：

行政院鄭麗君

讀者迴響

熱門新聞

曹興誠私密照說法三度改口！陳沂：自打臉太快

瑋哥認酷炫、孫生有拍私密片

威力彩飆16.5億！「3生肖、2臉型」中獎運高

周五鋒面直衝「3地雨最大」　下波冷氣團更凍

王偉忠長文悼念大S

立委林岱樺疑涉助理費案遭偵辦

蘋果新成員「 iPhone 16e」登場

星宣揭2受害女對話「酷炫惡行曝光」

兵役局坦言「王大陸入伍」會比較操　原因曝光

台積電魏哲家哭哭！　半導體圈：美國蓋廠時間、金錢都是台灣2倍

「財富女神」醉駕保時捷被逮　掏9萬換免坐牢

2歲男童僅靠1瓶奶撐一天　倒臥床邊昏迷送醫插管

即／男同聖地「TT1069」沒了　台中市府出手封鎖

曹興誠三度改口喊有黑手　謝寒冰酸：你搞得我好亂

iPhone 16e亮相！　蘋果3機型下架宣告「1規格」走入歷史

更多

最夯影音

更多

Melody談大S哽咽：思念留在心裡

【泰格與雪兒】職業病犯了

【被捷運耽誤的歌手】結束魔力紅演唱會站務長開唱《愛如潮水》伴乘客等車

嘉義神壇1亡3重傷！　英勇看護「衝火場抱出4歲童」

林葉亭喊「120分爸爸」　送最後一程...吐心聲：釋懷了

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面