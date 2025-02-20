主持國土安全政策會報　鄭麗君：強化公私協力進行關鍵基礎設施防護

▲行政院副院長鄭麗君主持政院國土安全政策會報。（圖／行政院提供）



記者陳家祥／台北報導

行政院副院長鄭麗君19日主持「行政院國土安全政策會報第15次會議」，聽取113年關鍵基礎設施（CI）盤點結果，及CI安全檢視與防護演習成果與策進，並頒獎表揚113年CI防護演習績優單位及個人。鄭表示，CI是維持國家安全、社會安定最重要的一環，請各主管機關督導轄管，落實CI風險管理、通報應變、安全防護及相關復原作業，強化公私協力進行CI防護。

鄭麗君先在會前頒獎表揚113年CI防護演習績優單位及個人，接著致詞時表示，各受獎單位及受獎人能夠應對113年院級CI演習提高擬真度的要求，先採有劇本、再採無劇本方式，演練平時及變時情境，顯示各機關平常皆有非常詳實的計畫整備，才能臨危不亂、表現優秀，為各機關樹立典範。

鄭麗君表示，去年12月「全社會防衛韌性委員會」第2次會議時，總統再度提示，從114年開始，針對防空與救援的「萬安」、「民安」演習，將重新整合為「2025城鎮韌性演習」，以不依賴國軍支援的方式，參考國際最新經驗來設計，意即全社會防衛韌性要特別加強非軍事部門的防護機制，驗證民防、災防體系執行保護國人行動的能力。在這之中，CI正是維持國家安全、社會安定最重要的一環，期許大家在自我防護及民防的運用上，共同朝此目標繼續努力。

隨後，鄭麗君聽取「113年關鍵基礎設施盤點暨領域分類檢視結果」報告後表示，感謝季連成政委帶領行政院國土安全辦公室及各部會，採取主動積極的態度完成第一階段盤點，將CI從現行的八大領域拓展至九大領域，增加維持社會韌性不可或缺的糧食領域，並在既有領域基礎下擴增能源、水資源、醫院、金融等範疇。

對於新納入的設施，鄭麗君請各主管機關善用現行各項政策工具或法規，儘可能予以輔導協助，完成安全防護計畫，據以落實風險管理、通報應變、安全防護，妥善備好相關的復原作業，並強化公私協力進行CI防護，以提升全社會防衛韌性。

針對「113年關鍵基礎設施安全檢視與防護演習執行成果與策進作為」報告，鄭麗君肯定各部會的投入與辛勞，後續請各部會與國土辦持續合作，尤其本年演習依循「2025城鎮韌性演習」整合性作法，將與全民防衛動員演習結合辦理演練，請各主管機關督導轄管CI配合辦理，提升CI持續營運的韌性。

鄭麗君強調，除實體防護以外，資安防護亦同等重要，請各主管機關滾動檢討相關資安防護基準，提供各領域CI依循，並請數發部資通安全署會同CI主管機關，研議增加相關資安稽核與應變聯防能量，以提升關鍵基礎設施的資安防護。

鄭麗君表示，演習要到位，成效才會好。去（113）年金華演習及CI防護演習，採行「有想定、無腳本」的執行方式，考驗平時是否有詳實的計畫整備，才能臨機做出最妥適回應，請各機關熟稔各情境下的行動準據或標準作業流程，督導所屬CI演練時，亦應採行「有想定、無腳本」方式執行。

▲行政院政務委員季連成。（圖／行政院提供）