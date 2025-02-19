　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

立院送出財劃法、總預算案　行政院：研議合法合憲救濟

▲▼行政院院會,李慧芝,邱泰源,何晉滄。（圖／記者陳家祥攝）

▲行政院發言人李慧芝。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院發言人李慧芝今（19日）表示，行政院在下午3點左右同時收到「財政收支劃分法修正案」以及「114年度中央政府總預算案」兩案。李說，這是行政院首次收到未明列總刪除數的總預算案，且財劃法也有明顯瑕疵，兩案同時送抵政院，將嚴重影響國家財政；她表示，政院將研議合法合憲的救濟方式，以確保國家能持續穩定向前。

李慧芝指出，這是行政院史無前例、首次收到未明列總刪除數的總預算案，政院對於這份審查報告是否合乎預算相關法規以及憲法的要求存有高度質疑；此外，立法院去年12月20日三讀的「財政收支劃分法」有明顯瑕疵，導致與總預算案之間的競合關係。如今兩案卻一併送到行政院，將進一步引發生效前後順序的爭議，嚴重影響整個國家財政。

李慧芝指出，「財政收支劃分法修正案」大幅改變中央與地方間之財政結構，卻沒有併同檢討事權分配，進一步擴大城鄉差距，大幅削弱行政權，造成中央政府部分施政項目無法順利推動或延續。

而「114年度總預算案」，並沒有三讀總刪除數，甚至要求行政院自行調整減列預算，違反憲法權力分立與責任政治原則，而刪減及凍結規模，更造成許多部會施政窒礙難行。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
轟謝寒冰弄來了以前的私人照片　曹興誠：中共非法取得給他當打手
獨／新光三越氣爆後20分鐘還不敢跑　櫃哥櫃姐曝辛酸
2歲童僅靠1瓶奶撐一天　昏迷全身插管
5歲獨生兒燒成焦屍！父忍悲辦後事　含淚嘆：他活潑愛串門子
快訊／收百萬涉助王大陸逃兵役　3仲介羈押禁見

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

立法院終送出總預算　綠委看完轟：審查報告一團漿糊

立院送出財劃法、總預算案　行政院：研議合法合憲救濟

轟謝寒冰弄來了以前的私人照片　曹興誠：中共非法取得給他當打手

不要一直「小藍」！黃國昌想請益　游盈隆：歡迎

藍罷綠委名冊又造假？　黃捷：向選委會求證「有大量字跡相似」

文總執委改選「曹興誠上榜」　民眾黨團酸：淪為民進黨文宣部

NCC審查費750元暫緩實施只是拖延？　藍爆：有民眾被要求簽切結書

謝國樑「東岸商場案不起訴」綠營指控遭打臉　市府：不會請任何人道歉

盼找機會和游盈隆見面　黃國昌就任黨主席「展開請益之旅」

3席指定中央委員從缺　黃國昌曝這1單位是「重中之重」：人選已點頭

孫生求母「別再鬧」 情緒崩潰：撐不下去

呂捷直播完忘關鏡頭30mins　收拾完「讀書、查資料」被讚爆

林葉亭喊「120分爸爸」送最後一程　悲痛吐心聲：釋懷了...Julie心疼她

涉 #逃兵役 遭逮！ #王大陸 移送新北地檢署

陳曉曾認「抗拒結婚」　遇陳妍希轉念：像被雷劈到

北市槍響！通緝犯拒檢衝撞　警「連開11槍」追捕歸案

陳妍希陳曉證實離了8年婚！　傳婚變1年：今後各自安好

【超暖列車長】怕車程遠嬰兒餓肚子！月台狂奔幫泡奶粉

聲樂老師現身林俊傑演唱會　合唱「一開口超驚豔」

孫生性騷再道歉...崩潰求母「別再鬧」　YTR DK爆：比反骨更糟另有其人

立法院終送出總預算　綠委看完轟：審查報告一團漿糊

立院送出財劃法、總預算案　行政院：研議合法合憲救濟

轟謝寒冰弄來了以前的私人照片　曹興誠：中共非法取得給他當打手

不要一直「小藍」！黃國昌想請益　游盈隆：歡迎

藍罷綠委名冊又造假？　黃捷：向選委會求證「有大量字跡相似」

文總執委改選「曹興誠上榜」　民眾黨團酸：淪為民進黨文宣部

NCC審查費750元暫緩實施只是拖延？　藍爆：有民眾被要求簽切結書

謝國樑「東岸商場案不起訴」綠營指控遭打臉　市府：不會請任何人道歉

盼找機會和游盈隆見面　黃國昌就任黨主席「展開請益之旅」

3席指定中央委員從缺　黃國昌曝這1單位是「重中之重」：人選已點頭

桃園擴大招募寄養家庭　全方位提升寄養家庭福利

吃豬排配仙草奶茶！KATSU鑫、八時神仙草首度聯名

立法院終送出總預算　綠委看完轟：審查報告一團漿糊

北韓軍俘虜受訪坦言「想要脫北」　南韓政府溫情喊話：願意接納

發展多元綠電　台東縣府團隊前往花蓮考察綠能技術

Grok 3 效能炸裂！免費試用方法看這裡

桃園113公寓大廈管理考核特優　張善政期勉持續提升居住品質

涂善存「準時畢業、馬上入伍」拒當閃兵咖！　親吐決定：我沒有後悔

DK再道歉！海巡承認「邏輯打結、回應爛」：謝謝指出我的錯誤

立院送出財劃法、總預算案　行政院：研議合法合憲救濟

呂捷直播完忘關鏡頭30mins　收拾完「讀書、查資料」被讚爆

政治熱門新聞

柯爸病逝　四叉貓酸「還有媽媽可再出來一次」

再爆曹興誠多張「小三合照」　謝寒冰：你們兩人的事很多人都看過

曹興誠提告求償1億元！謝寒冰16字回應

即／徐巧芯丈夫劉彥澧「請辭獲准」

徐巧芯深夜發聲！綠色貼文回嗆「蟾蜍」：這才是責任政治

新北大巨蛋6大選址曝光！　年底拍板定案

行政院覆議再遭藍白否決　賴清德依法公布選罷法修正條文

再嗆謝寒冰「牢飯吃定了」　曹興誠：到時肯定哭哭啼啼來求饒

「柯文哲今天才知道爸爸過世」　告別式時間確定在3月10日

柯文哲貼身秘書「橘子」被拍到了！　造型大變

翻車！劉彥澧秀圖咬賴清德接見德撲社團比「All in」　照片背景曝光

曹興誠小三合照　Chat GPT分析結果曝

王世堅嗆「說三道四」大罷免別提賴清德　柯建銘反擊：根本鬼扯

柯建銘問為何請政院協商總預算　韓國瑜怒了

更多熱門

相關新聞

總預算讓步了？　朱：流用合法、預備金符合規範都支持

總預算讓步了？　朱：流用合法、預備金符合規範都支持

中央政府今年度總預算遭大幅刪減，立法院長韓國瑜昨日召集朝野協商後續相關處理事宜，主計處長陳淑姿建請辦理流用、動支預備金、追加預算調整，並在在解凍前辦理暫付等方案，但並未達成共識。國民黨主席朱立倫今（19日）表態，流用符合《預算法》規定，相信朝野都沒有意見，另也可以用動用預備金，第一預備金、第二預備金都有相關規範，「我們也支持。」

總預算朝野協商未獲共識　行政院：將研議合法合憲救濟方式

總預算朝野協商未獲共識　行政院：將研議合法合憲救濟方式

行政院拍板了　鄭光遠真除「接高鐵董座」　

行政院拍板了　鄭光遠真除「接高鐵董座」　

卓榮泰喊話運動部一炮而紅

卓榮泰喊話運動部一炮而紅

韓國瑜召集朝野再協商總預算　民進黨：拜託藍白算出到底刪凍多少

韓國瑜召集朝野再協商總預算　民進黨：拜託藍白算出到底刪凍多少

關鍵字：

行政院

讀者迴響

熱門新聞

大S生前過戶2億豪宅安撫S媽！　再婚具俊曄母女曾鬧翻

孫生悲吐「一無所有」怕撐不下去

孫生大戰B女！稱私密片「把我X壞掉」隨時可給

「貪3.87元」遭起訴　檢察官幫求情

孫生爆崩潰中恐想不開「酷炫急二度發聲」！　

即／台中某大學「33歲男校友」6樓墜下亡

孫生才遭解約　女友發聲：還有多少隱瞞？

柯爸病逝　四叉貓酸「還有媽媽可再出來一次」

公開撕破臉！玥熹反擊小優「一副妳才受害者」

再爆曹興誠多張「小三合照」　謝寒冰：你們兩人的事很多人都看過

大S生前經濟狀況遭拖垮　汪小菲「丟債」屁股拍拍回北京

嘉義神壇火警！5歲童「躲神明桌下被壓住」燒到碳化　家庭背景曝光

反骨男孩正式切割孫生！解約道歉：多次勸誡都沒改善

王大陸逃兵「富豪爸爸痛心發聲」！

劉容嘉「億級男友」身分曝光！秘戀13年同居2億豪宅

更多

最夯影音

更多

孫生求母「別再鬧」 情緒崩潰：撐不下去

呂捷直播完忘關鏡頭30mins　收拾完「讀書、查資料」被讚爆

林葉亭喊「120分爸爸」送最後一程　悲痛吐心聲：釋懷了...Julie心疼她

涉 #逃兵役 遭逮！ #王大陸 移送新北地檢署

陳曉曾認「抗拒結婚」　遇陳妍希轉念：像被雷劈到

熱門快報

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面