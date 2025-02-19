行政院擬修《民法》　5年內分居3年可離婚、再婚不能拿贍養費

▲法務部修法，放寬離婚條件，且在婚後不得再領贍養費。（圖／取自免費圖庫pexels）



記者陳家祥／台北報導

法務部在去年公告「民法親屬編」部分條文修正草案，預計明（20日）於行政院會討論通過，送立法院審議。根據草案，將放寬離婚條件，未來只要夫妻在5年內分居3年即可請求離婚；並新增贍養費的相關規定，明訂贍養費請求權及未到期的定期金給付，因贍養權利人再婚、或死亡而消滅。

根據草案，列出5種樣態若發生之一，他方得向法院提起離婚之訴，包括第一，與配偶以外之人合意性交；第二，夫妻之一方對他方為不堪同居之虐待；第三，夫妻之一方以惡意遺棄他方在繼續狀態中；第四，夫妻之一方意圖殺害他方；第五，因故意犯罪，受2年有期徒刑以上之刑之裁判確定而未受緩刑宣告。

而草案也明訂，有前項以外之重大事由，難以維持婚姻，或5年內累計分居期間已達3年者，夫妻之一方得向法院提起離婚之訴。法院可依狀況審酌，若認為離婚一事對於拒絕離婚一方顯失公平時，認為有維持婚姻之必要，得駁回離婚之訴。

此外，針對贍養費部分，草案也增訂，贍養費請求權及未到期的定期金給付，因贍養權利人再婚或死亡而消滅。

草案指出，按夫妻互負扶養之義務乃民法第1116條之1所明定，贍養權利人再婚時，依上開規定，即可獲再婚配偶的扶養，為免贍養權利人因此享受雙重扶養利益，並參酌德國、瑞士立法例關於贍養費採「乾淨的分手」（cleanbreak）原則，以使身分關係單純化，其對前配偶之贍養費請求權，自應於再婚時歸於消滅。