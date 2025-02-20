卓榮泰將對總預算案提覆議？　翁曉玲：後悔沒堅持刪更多預算

▲翁曉玲表示，後悔沒刪更多預算。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院於昨日把今年度中央政府總預算案送交總統府、行政院，連帶將去年12月20日就已三讀的《財政收支劃分法》修正案一起送出，行政院長卓榮泰質疑，這份審查報告是否合乎預算相關法規以及憲法的要求？並預告行政院將研議合法合憲的救濟方式。國民黨立委翁曉玲今（20日）痛批，「真後悔，先前沒有堅持要多刪行政院的預算。給了中央政府兩兆多的經費竟然還算不出來，是錢太多，算錢算到手軟嗎？」

卓榮泰表示，歷史上首次，行政院收到未明列總刪除數的總預算案，這份審查報告是否合乎預算相關法規以及憲法的要求？且立法院去年12月20日三讀的「財劃法」有明顯瑕疵，導致與總預算案之間的競合關係，如今兩案卻一併送到行政院，將進一步引發生效前後順序爭議，嚴重影響整個國家財政。卓榮泰並預告，行政院將研議合法合憲的救濟方式，以確保國家能持續穩定向前。

翁曉玲對此批評，歷史上首次，見到一位提出三次法律覆議案都被否決的行政院院長卓榮泰 ，竟然還厚顏無恥地坐在閣揆位置上領導行政院， 難怪會算不出來立法院三讀通過的114年度總預算數額。

翁曉玲諷刺，難道主計總處是沒有預算會計資訊系統可計算嗎？數發部不是有一群AI科技人才， 難道不會發展一套系統計算？再笨，各個部會也可用計算機 一筆一筆加減計算出來吧？這種連基本的加減乘除都不會，預算書通過的數字金額還看不懂的行政院，誰會相信它有能力來管理國家大事？這種程度，難怪也只能搞罷免。

「真後悔，先前沒有堅持要多刪行政院的預算。 給了中央政府兩兆多的經費竟然還算不出來，是錢太多，算錢算到手軟嗎？」翁曉玲說，行政院要提覆議，本是預料中的事，卓榮泰根本無須講這些可笑的理由， 這只會更加凸顯出他的荒謬無能罷了！

