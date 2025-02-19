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快訊／男同聖地「TT1069」沒了　台中市府出手：違反兒少性剝削

▲▼TT1069。（圖／翻攝TT1069）

▲TT1069論壇。（圖／翻攝TT1069）

記者鄒鎮宇／綜合報導

男同志交友、貼圖論壇「TT1069」的網域，19日被台中市府封鎖。對此，許多男同志紛紛在網路留言哀號，感嘆論壇成為「時代的眼淚」。

許多網友在臉書發文表示，TT1069於19日被關閉，導致大家無法登入論壇查看，雖然有部分網友現在仍可登入，但全部被關閉是遲早的事。

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▲▼論壇「TT1069」被封鎖。（圖／網友提供）

▲論壇「TT1069」被封鎖。（圖／網友提供）

據悉，TT1069被封鎖的頁面顯示，「此網域已遭到封鎖。此網域違反兒童及少年性剝削防制條例，經台中市政府社會局、中市社家防字第11400240791號函，聲請屏蔽。若您對於本封鎖行為有疑慮，請與台中市社會局聯繫」。

許多男同志看完紛紛留言，「嚇死，我喜歡的色色小說啊」、「什麼！居然關聖地」、「傻眼，TT1069被關」、「蛤！為什麼可以鎖」；也有網友在臉書透露，論壇內有兒少性剝削及盜錄影像散佈，但版主有能力卻不配合檢警調查，才會導致論壇被封鎖。

據了解，論壇「TT1069」內的懸賞區，有直男及未成年的圖片及偷拍影片等，此案早於2020年就由被害人提告，但調查進度卻非常緩慢，直到2023年修正妨礙性隱私罪章及兒少條例，才讓主管機關可以正式介入網路平台針對非自願外流的性影像不處理一事進行管制。

TT1069論壇雖下架許多影像及文章，唯獨不配合下架該名未成年者的影像。因此，性影像中心將案件發給被害人戶籍地的台中市政府，從1月開始依序進行通知、罰錢，但論壇仍不配合，最終以封網處置。

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