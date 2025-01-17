戀上天菜男被打槍竟來硬的　設局摻G水迷昏他...再拍SM實境片

▲高雄李姓男子約心儀男子唱歌，趁機下藥性侵。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名李姓男子因暗戀男性友人小高（化名），他得知小高並非同性戀且對自己沒有特殊感覺後，竟找來謝姓友人，藉故約小高出來唱歌，然後趁機在他的飲料中摻入「G水（液態K他命）」，導致小高昏迷不醒，兩人聯手將小高帶至旅館，將他綑綁性侵還拍下性愛影片，讓小高崩潰提告，李男雖然火速與小高達成和解，希望爭取輕判，但法院審理後，仍依強制性交等罪重判他徒刑8年4月。

判決指出，李男認識小高後，就對他十分有「性趣」，後來得知小高對他並沒有「意思」，於是找來謝姓友人（另案偵辦）商討後，決定對小高下藥，2023年11月25日下午5點，兩人約小高至KTV唱歌，然後趁小高上廁所時，在其飲料中摻入G水藥物，小高飲用後藥效發作，昏迷不醒，李男隨即將其帶離KTV，前往旅館進行性侵並拍攝影片。

小高隔天醒來時，仍不知自己遭到下藥性侵，誤以為是喝醉被送至旅館休息，直到數天後，有友人告知其遭受李男性侵並拍攝性愛影片的消息，小高才驚覺受害，立即驗傷報警、提告。

高雄地院審理時，李男坦承犯罪事實，並賠償小高以求和解，但法官認為李男無視他人性自主權，並強加個人性癖好（綑綁）於小高，嚴重傷害其身心健康，惡性重大，因依強制性交等罪判處李男8年4月有期徒刑，全案可上訴。