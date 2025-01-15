防盜版被MissAV反擊　石川澪起床氣炸：接這份工作根本超虧

▲AV女優石川澪。（圖／翻攝石川澪IG）
記者鄒鎮宇／綜合報導
盜版成人網站「MissAV」反擊網域被沒收，對AV女優石川澪展開影片免廣告的反擊。對此，石川澪睡醒看到後非常生氣，認為她變成受傷最深的人，「真的很不想因為這種鳥事被拿來講，接這份工作根本超虧啊」。
日本AV平台「FANZA」透過法律程序下架封鎖盜版成人網站「MissAV」，並在取代原網域後放上石川澪以及五種語言的警語。
▲MissAV遭封鎖。（圖／翻攝自Miss AV網站）
然而，「MissAV」轉用別的網域復活後，立刻對石川澪展開反擊，將其AV影片免廣告推送。
對此，石川澪15日發文表示，「睡醒還是很火大，我真的是對這種狀況超不爽，因為我才是最倒楣的那個吧？結果就因為MissAV亂遷怒，我的作品居然被弄成唯一不用看廣告的，這樣不是超難被正規購買的嗎？真的很不想因為這種鳥事被拿來講，接這份工作根本超虧啊！」
寝て起きてもやっぱりむしゃくしゃするな— ???? (@_miochandayo_) January 15, 2025
私が1番被害受けているこの状況に怒ってるんだよね
八つ当たりで私だけ広告なしで見れるようにされたら私の作品が現状1番正規購入されずらい状況じゃん？
なんかこんなんで話題になりたくなかったなー
この仕事受け損でしかないじゃん
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