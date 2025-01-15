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防盜版被MissAV反擊　石川澪起床氣炸：接這份工作根本超虧

▲▼防盜版被MissAV反擊　石川澪起床氣炸：這份工作根本超虧 。（圖／翻攝石川澪IG）

▲AV女優石川澪。（圖／翻攝石川澪IG）

記者鄒鎮宇／綜合報導

盜版成人網站「MissAV」反擊網域被沒收，對AV女優石川澪展開影片免廣告的反擊。對此，石川澪睡醒看到後非常生氣，認為她變成受傷最深的人，「真的很不想因為這種鳥事被拿來講，接這份工作根本超虧啊」。

日本AV平台「FANZA」透過法律程序下架封鎖盜版成人網站「MissAV」，並在取代原網域後放上石川澪以及五種語言的警語。

▲Miss AV遭封鎖。（圖／翻攝自Miss AV網站）

▲MissAV遭封鎖。（圖／翻攝自Miss AV網站）

然而，「MissAV」轉用別的網域復活後，立刻對石川澪展開反擊，將其AV影片免廣告推送。

對此，石川澪15日發文表示，「睡醒還是很火大，我真的是對這種狀況超不爽，因為我才是最倒楣的那個吧？結果就因為MissAV亂遷怒，我的作品居然被弄成唯一不用看廣告的，這樣不是超難被正規購買的嗎？真的很不想因為這種鳥事被拿來講，接這份工作根本超虧啊！」

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