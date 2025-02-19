腦子成寄生蟲樂園一年！陸男認「愛吃牛蛙」害慘全家

▲男子愛吃牛蛙，腦子被寄生蟲寄生。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

河南鄭州一名男子最近一年多來經常噁心嘔吐，近日就醫之後，接受了開顱手術，醫生從他的腦中取出了寄生蟲。醫生推測，男子平常愛吃牛蛙，高機率因此將寄生蟲吞下肚。

男子最近一年多來經常噁心嘔吐，身體稍微虛弱一點就會吐，就算只喝水也吐，他一直以為是高血壓導致。過年之前，男子又因為嘔吐住院，做了核磁共振後發現，他的腦部可能有寄生蟲。

醫生檢查之後，確認男子腦內的寄生蟲是「曼氏裂頭絛蟲」，替他進行了開顱手術，成功取出寄生蟲。目前，男子還在醫院服用驅蟲藥，但嘔吐的症狀已經明顯改善，能夠正常進食。

▼男子愛吃牛蛙，已不是第一次因此身體不適。（圖／翻攝微博）



男子坦言，之前有一次吃牛蛙火鍋，吃完之後不太舒服，症狀跟現在很像，就醫被診斷為胃酸逆流。

男子更指出，自己平常很愛吃牛蛙，3年前曾去菜市場買牛蛙給家人吃，導致全家人都吃下寄生蟲，身體不適送醫。

曼氏裂頭絛蟲具有很強的感染性與致病性，能侵入人、蛙、蛇、豬等多種動物的體內，引起嚴重的寄生蟲病。根據《經濟動物學報》，截至2023年，全球已紀錄人感染裂頭絛蟲的病例高達1400例，其中多數病例來自中國。

▼曼氏裂頭絛蟲的幼蟲會寄生在人腦。（圖／翻攝微博）

