　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

腦子成寄生蟲樂園一年！陸男認「愛吃牛蛙」害慘全家

▲▼腦子成寄生蟲樂園一年！陸男認「愛吃牛蛙」害過全家。（圖／翻攝微博）

▲男子愛吃牛蛙，腦子被寄生蟲寄生。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

河南鄭州一名男子最近一年多來經常噁心嘔吐，近日就醫之後，接受了開顱手術，醫生從他的腦中取出了寄生蟲。醫生推測，男子平常愛吃牛蛙，高機率因此將寄生蟲吞下肚。

男子最近一年多來經常噁心嘔吐，身體稍微虛弱一點就會吐，就算只喝水也吐，他一直以為是高血壓導致。過年之前，男子又因為嘔吐住院，做了核磁共振後發現，他的腦部可能有寄生蟲。

醫生檢查之後，確認男子腦內的寄生蟲是「曼氏裂頭絛蟲」，替他進行了開顱手術，成功取出寄生蟲。目前，男子還在醫院服用驅蟲藥，但嘔吐的症狀已經明顯改善，能夠正常進食。

▼男子愛吃牛蛙，已不是第一次因此身體不適。（圖／翻攝微博）

▲▼腦子成寄生蟲樂園一年！陸男認「愛吃牛蛙」害過全家。（圖／翻攝微博）

男子坦言，之前有一次吃牛蛙火鍋，吃完之後不太舒服，症狀跟現在很像，就醫被診斷為胃酸逆流。

男子更指出，自己平常很愛吃牛蛙，3年前曾去菜市場買牛蛙給家人吃，導致全家人都吃下寄生蟲，身體不適送醫。

曼氏裂頭絛蟲具有很強的感染性與致病性，能侵入人、蛙、蛇、豬等多種動物的體內，引起嚴重的寄生蟲病。根據《經濟動物學報》，截至2023年，全球已紀錄人感染裂頭絛蟲的病例高達1400例，其中多數病例來自中國。

▼曼氏裂頭絛蟲的幼蟲會寄生在人腦。（圖／翻攝微博）

▲▼腦子成寄生蟲樂園一年！陸男認「愛吃牛蛙」害過全家。（圖／翻攝微博）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
轟謝寒冰弄來了以前的私人照片　曹興誠：中共非法取得給他當打手
獨／新光三越氣爆後20分鐘還不敢跑　櫃哥櫃姐曝辛酸
2歲童僅靠1瓶奶撐一天　昏迷全身插管
5歲獨生兒燒成焦屍！父忍悲辦後事　含淚嘆：他活潑愛串門子
快訊／收百萬涉助王大陸逃兵役　3仲介羈押禁見

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

未受小楊哥影響？　抖音電商GMV成長35%超京東…穩坐業界第3

生成式AI專利　大陸去年新增量全球第一、狠甩美國

腦子成寄生蟲樂園一年！陸男認「愛吃牛蛙」害慘全家

陸18歲網紅「抗癌3年離世」！　媽痛哭：才剛收到入學通知

陸網深挖背景！　羅福莉深夜發聲：我不是天才少女，請收手吧

聚餐禁吃「四季豆」　四川瀘州新規定：恐中毒！

小川普稱「集中精力對付中國」　陸：堅定維護主權安全

林毅夫新書「解讀中國經濟」預測：2049年中國人均GDP可達美國50％

陸1月房市分化明顯　房價持續年減但降幅縮小

陸公務機關擁抱DeepSeek！　多地引入輔助決策

孫生求母「別再鬧」 情緒崩潰：撐不下去

呂捷直播完忘關鏡頭30mins　收拾完「讀書、查資料」被讚爆

林葉亭喊「120分爸爸」送最後一程　悲痛吐心聲：釋懷了...Julie心疼她

涉 #逃兵役 遭逮！ #王大陸 移送新北地檢署

陳曉曾認「抗拒結婚」　遇陳妍希轉念：像被雷劈到

北市槍響！通緝犯拒檢衝撞　警「連開11槍」追捕歸案

陳妍希陳曉證實離了8年婚！　傳婚變1年：今後各自安好

【超暖列車長】怕車程遠嬰兒餓肚子！月台狂奔幫泡奶粉

聲樂老師現身林俊傑演唱會　合唱「一開口超驚豔」

孫生性騷再道歉...崩潰求母「別再鬧」　YTR DK爆：比反骨更糟另有其人

未受小楊哥影響？　抖音電商GMV成長35%超京東…穩坐業界第3

生成式AI專利　大陸去年新增量全球第一、狠甩美國

腦子成寄生蟲樂園一年！陸男認「愛吃牛蛙」害慘全家

陸18歲網紅「抗癌3年離世」！　媽痛哭：才剛收到入學通知

陸網深挖背景！　羅福莉深夜發聲：我不是天才少女，請收手吧

聚餐禁吃「四季豆」　四川瀘州新規定：恐中毒！

小川普稱「集中精力對付中國」　陸：堅定維護主權安全

林毅夫新書「解讀中國經濟」預測：2049年中國人均GDP可達美國50％

陸1月房市分化明顯　房價持續年減但降幅縮小

陸公務機關擁抱DeepSeek！　多地引入輔助決策

桃園擴大招募寄養家庭　全方位提升寄養家庭福利

吃豬排配仙草奶茶！KATSU鑫、八時神仙草首度聯名

立法院終送出總預算　綠委看完轟：審查報告一團漿糊

北韓軍俘虜受訪坦言「想要脫北」　南韓政府溫情喊話：願意接納

發展多元綠電　台東縣府團隊前往花蓮考察綠能技術

Grok 3 效能炸裂！免費試用方法看這裡

桃園113公寓大廈管理考核特優　張善政期勉持續提升居住品質

涂善存「準時畢業、馬上入伍」拒當閃兵咖！　親吐決定：我沒有後悔

DK再道歉！海巡承認「邏輯打結、回應爛」：謝謝指出我的錯誤

立院送出財劃法、總預算案　行政院：研議合法合憲救濟

孫生求母「別再鬧」 情緒崩潰：撐不下去

大陸熱門新聞

26歲網紅驚傳車禍亡！生前曾「調侃閻王爺」

祭祖請來「清涼辣妹」跳舞！網大讚「子孫真孝順」

陸球星郭艾倫遭戳眼：以後可能打不了籃球

登全球動畫片Top1！《哪吒2》票房超《腦筋2》

套圈圈最大獎瑪莎拉蒂　陸男8000圈套中

陸景區外租「爬山神器」機器腿 自重1.8公斤...兩顆電池可走14公里

陸網深挖背景！ 羅福莉深夜發聲：我不是天才少女，請收手吧

DeepSeek替中國半導體帶入新可能

高速公路上「竹筍炒肉絲」　媽媽：忍不到休息站了

湖北新橋通車僅半日便傾斜 官方急封閉：橋墩沉降搶修

陸高溫超導研究新突破 常壓下實現鎳氧化物高溫超導電性

AI眼鏡搭「大模型」列車 或率先成為「AI＋消費」的重要新產品

重現明末屠夫張獻忠「江口沉銀」地 遺跡原址變身博物館6月試營運

孕婦誕下龍鳳胎　縫合一半她突大喊「等一下」醫看傻

更多熱門

相關新聞

寄生蟲鑽心臟！男童3年前生吃「1物」所致

寄生蟲鑽心臟！男童3年前生吃「1物」所致

湖北恩施一名10歲男孩俊俊（化名）日前因不明原因，突然嘔吐、精神狀況差。俊俊的媽媽趕緊帶兒子去醫院檢查。醫生驚訝地發現，俊俊的心包裡竟有300毫升積液，整個心臟如泡水般，造成呼吸受阻，相當危險。醫療團隊反覆排查問題，才發現竟與3年前飲食問題有關。

研究團隊發現蝙蝠軟蜱　籲注意傳播病毒風險

研究團隊發現蝙蝠軟蜱　籲注意傳播病毒風險

他胃不舒服！醫一照見「5cm怪蟲狂扭」傻了：生魚片少吃

他胃不舒服！醫一照見「5cm怪蟲狂扭」傻了：生魚片少吃

海邊戴隱形眼鏡　女「寄生蟲鑽角膜」失明

海邊戴隱形眼鏡　女「寄生蟲鑽角膜」失明

預防毛孩染「寄生蟲」　寵愛食剋一次搞定

預防毛孩染「寄生蟲」　寵愛食剋一次搞定

關鍵字：

寄生蟲曼氏裂頭絛蟲

讀者迴響

熱門新聞

大S生前過戶2億豪宅安撫S媽！　再婚具俊曄母女曾鬧翻

孫生悲吐「一無所有」怕撐不下去

孫生大戰B女！稱私密片「把我X壞掉」隨時可給

「貪3.87元」遭起訴　檢察官幫求情

孫生爆崩潰中恐想不開「酷炫急二度發聲」！　

即／台中某大學「33歲男校友」6樓墜下亡

孫生才遭解約　女友發聲：還有多少隱瞞？

柯爸病逝　四叉貓酸「還有媽媽可再出來一次」

公開撕破臉！玥熹反擊小優「一副妳才受害者」

再爆曹興誠多張「小三合照」　謝寒冰：你們兩人的事很多人都看過

大S生前經濟狀況遭拖垮　汪小菲「丟債」屁股拍拍回北京

嘉義神壇火警！5歲童「躲神明桌下被壓住」燒到碳化　家庭背景曝光

反骨男孩正式切割孫生！解約道歉：多次勸誡都沒改善

王大陸逃兵「富豪爸爸痛心發聲」！

劉容嘉「億級男友」身分曝光！秘戀13年同居2億豪宅

更多

最夯影音

更多

孫生求母「別再鬧」 情緒崩潰：撐不下去

呂捷直播完忘關鏡頭30mins　收拾完「讀書、查資料」被讚爆

林葉亭喊「120分爸爸」送最後一程　悲痛吐心聲：釋懷了...Julie心疼她

涉 #逃兵役 遭逮！ #王大陸 移送新北地檢署

陳曉曾認「抗拒結婚」　遇陳妍希轉念：像被雷劈到

熱門快報

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面