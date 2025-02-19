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目擊金正恩真容！脫北外交官曝「他臉紅氣喘」：還以為快死了

▲▼隨著金正恩鞏固政權，愈來愈多北韓外交官選擇脫北。（圖／達志影像／美聯社）

▲傳言金正恩身形比實際上更矮小、手掌肥胖。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）前駐古巴外交官2023年11月攜家帶眷脫北、向南韓投誠，過去他曾獲得北韓最高領導人金正恩頒發勳章。近日，該名前北韓外交官登上南韓媒體節目，透露「親眼目睹」金正恩時的感想，他表示外觀肥胖壯碩的金正恩，實際上比電視裡更為矮小，且經常臉紅氣喘，看起來非常不健康。

根據韓媒《朝鮮日報》，北韓前駐古巴大使館參贊李日奎（리일규，前譯李日規）於本月17日登上電視台Channel A的綜藝節目「現在去見面」，該電視節目專邀脫北者作為來賓，他在節目中透露某次跟隨古巴共和國主席卡內爾（Miguel Díaz-Canel）造訪北韓平壤的過程。

2018年11月，古巴共和國主席卡內爾出訪北韓平壤會晤金正恩，當年金正恩積極尋求拉緊與共產主義友邦的合作關係、擺脫外交孤立的局面，金正恩和卡內爾互貼臉頰、大力擁抱。

▲▼文在寅與金正恩2018年4月27日在板門店徒步橋展開44分鐘的單獨面談。（圖／達志影像）

▲金正恩2018年4月27日在板門店徒步橋，與文在寅展開44分鐘的單獨面談。（圖／達志影像）

當時，身為北韓駐古巴大使館參贊的李日奎負責卡內爾的出訪活動流程。李日奎回憶，「在毫無準備的狀況下，我見到了金正恩。如果是在機場貴賓候機室的話，至少還能做好心理準備。金與正（金正恩胞妹、勞動黨副部長）突然跑來要求檢查機場跑道。我在確認動線、回到工作崗位之際，金正恩進來了。」

李日奎回想起當時與金正恩的對話過程。金正恩首先搭話詢問，「呀，你說飛機幾點會來」，李日奎如實報告班機預定抵達時間。金正恩又問，「他是搭哪國的飛機來」；李日奎只好硬著頭皮回答，聲音相當顫抖。

李日奎回憶起首度親眼見到金正恩時的印象，「金正恩實際的模樣比電視裡看到的還要小！在電視畫面中，他的身材看起來非常大且肥胖，但實際上卻比想像還小，而且臉頰非常地紅，算是辨別金正恩的重要特徵。」

▲▼金正恩29日指導主持政治局會議，討論明年1月勞動黨全代會。（圖／路透社）

▲金正恩總是臉紅氣喘，健康狀況令人擔憂。（圖／路透）

李日奎表示，「金正恩的臉頰非常紅，紅到讓人不禁起疑，就像是喝酒的人一樣。金正恩的手非常粗肥，且因為手上的肉太多了，導致只要一伸長，就整個歪斜在一起。其實金正恩根本不是神，只能算是一般人。」

李日奎也注意到金正恩的呼吸習慣，「只要待在他的旁邊，就好像跟著一起喘氣的感覺，都可以聽到他的喘氣聲！那時候我內心浮現一個想法，『金正恩終究不是健康的人啊』。其實，金正恩根本不是神，他也只是普通人罷了。」

《朝鮮日報》指出，其實過去金正恩公開露面時，便經常在鏡頭前喘氣，且看起來像是身體不舒服，2018年他在板門店與時任南韓總統文在寅進行會談時，便龜速徒步200公尺，臉紅、肩膀起伏抽動，且氣喘吁吁。

►北韓菁英脫北！駐古巴外交官賭命「逃往南韓」　曾獲金正恩頒勳章

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