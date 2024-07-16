北韓菁英脫北！駐古巴外交官賭命「逃往南韓」　曾獲金正恩頒勳章

▲隨著金正恩鞏固政權，愈來愈多北韓外交官選擇脫北。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

隨著北韓（朝鮮）金正恩政權更加穩固，近年來開始有許多北韓駐各國的外交官選擇「脫北」。最新消息指出，北韓前駐古巴大使館參贊李日規去年11月決定帶著妻小向南韓投誠，過去曾獲金正恩頒勳章。他表示，因為受不了高層要求收賄、平壤當局拒絕自己的就醫要求，才決定賭命脫北。

根據南韓《朝鮮日報》獨家報導，現年52歲的前北韓駐古巴大使館參贊（參事）李日規（리일규）去年11月初購買機票後，帶著妻子和子女們前往古巴的機場搭乘飛機逃往南韓，並於本月14日在首爾某飯店接受專訪，成為繼2016年前北韓駐英公使太永浩脫北後，職務級別最高的脫北外交官。

據悉，前北韓駐義大利大使館代理大使曹成吉、前北韓駐科威特代理大使柳鉉宇（音譯）先後於2019年脫北，兩人的內部職務級別為1等書記官和參事。

回顧李日規的學經歷，1972年出生在平壤的他曾於1986年前往阿爾及利亞就讀法語學校，1989年從平壤外國語學院法語系畢業，1994年從古巴哈瓦那大學外語文學系法語科畢業，1998年從平壤外國語大學西班牙語系畢業，並於隔年正式進入北韓外務省。

報導指出，北韓曾透過船隻「清川江號」，將米格-21戰鬥機、導彈所需零件從古巴秘密運回北韓，然而2013年經過巴拿馬運河時卻遭到取締，此時李日規以北韓駐古巴大使館3等書記官（對外職稱為1等書記官）的身分和巴拿馬交涉，最終成功解除針對該船隻的扣押，船長和船員得以獲釋，因此獲得金正恩頒發獎章表揚。

2016年起，李日規在北韓外務省位於平壤的總部擔任中南美洲擔當副局長，得以近距離觀察金正恩政權的運作，2019年4月再度被派駐到古巴擔任參事，直到他決定脫北以前，皆負責執行阻止古巴和南韓建交的任務。

▲李日規在專訪中透露，當年朴槿惠以女性之姿當選南韓總統時，曾讓金正恩感到相當震驚。(圖／達志影像／美聯社）

李日規受訪時透露「脫北原因」。他表示，2019年8月時曾經打算在古巴經營「北韓餐廳」，因此返回平壤向高層提出交涉，豈料卻反而遭到外務省代表部高層和副局長要求繳納重金作為賄賂，無力繳納的他只好放棄，最終遭到高層挾怨報復和找麻煩。

2023年，李日規的脊椎和神經損傷，當時古巴因為遭到國際制裁而缺乏醫療器材，因此他只好向當局提出赴墨西哥接受治療的計畫，豈料卻在24小時內立刻遭到當局狠狠回絕，望著家中掛在牆上的金正恩勳章，想起父母、岳父母陸續離開人世，更讓他下定決心脫北。

李日規受訪時透露，雖然金正恩去年底提出「兩國論」，認為北韓和南韓仍是交戰國的敵對關係，但其實北韓每一位民眾卻深深期盼著未來能夠和南韓達成統一，因為只有和南韓統一，才能夠逃離金正恩政權的魔爪，讓自己和後代子孫過上更好的生活。