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快訊／中市府稽查百貨賣場又1家出包　公益路商圈賣場挨罰

▲▼ 。（圖／市府提供）

▲台中市政府大動作稽查全市百貨量販店，昨再查一家違規，位在公益路商圈的大墩食衣生活廣場有缺失，市府將開罰。（圖／市府提供）

記者游瓊華／台中報導

台中市政府針對全市大型商場及量販店聯合稽查昨(18)日已第五天，由都發局會同各單位稽查Costco北台中店、大潤發忠明店、特力屋西屯店、米平方商場、大墩食衣生活廣場、迪卡儂南屯店及IKEA宜家家居等7家商場，其中6處場所符合規定，惟大墩食衣生活廣場有「餐廳廚房防火區劃、消防設備」缺失，涉及建築法違規部分，將依法處6萬元以上、30萬元以下罰鍰，並限期改善。

都發局副局長曾文誠表示，此次聯合稽查出動3組人力，包含都發局(建築空間防火避難設施)、經發局(百貨商場及天然氣事業主管機關)、消防局(消防安全設備)、勞工局(職場環境安全)、欣中天然氣公司(天然氣管線安全)、專業檢查機構及建築師公會，以附設美食街的「燃氣設備」、「餐廳廚房防火區劃」、「瓦斯偵測器」、「增設瓦斯管線」等項目為重點詳細檢查，以維護百貨商場安全。

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都發局說明，昨日稽查場所中，Costco北台中店、特力屋西屯店、米平方商場、大潤發忠明店、迪卡儂南屯店及IKEA宜家家居6處場所符合規定，但大墩食衣生活廣場有「餐廳廚房防火區劃、消防設備」缺失，涉及建築法違規部分，都發局將依法處6萬元以上、30萬元以下罰鍰，另涉及各稽查單位權管部分，將由各單位依規另案裁處，並於現場向業者宣導增設瓦斯偵測器等預警安全設備。

台中市政府表示，台中市列管39處大型百貨商場大型量販店(含新光三越台中店)，目前已稽查27家，將持續針其餘11家大型商場聯合稽查，預計2月21日前完成聯合稽查作業，確保公共安全。

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