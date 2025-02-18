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新光三越外牆懸掛物6天拆不完！中市府再重罰30萬元

▲▼新光三越,氣爆,營業部副本部長謝英明,。（圖／記者許權毅攝）

▲新光三越的防災措施仍有危險、公安疑慮，都發局18日再度開罰30萬元。（圖／記者許權毅攝）

記者柯振中／綜合報導

台中新光三越氣爆案震驚全台，台中市都發局要求18日前完成清理，並依規定經專業技師或建築師簽證公共安全無虞文件，送到都發局備查。新光三越18日下午4點送相關文件，不過都發局會同技師現勘，發現防災措施仍有危險及安全疑慮，18日再度重罰30萬元。

新光三越氣爆案發生後，部分外牆及附掛物有剝落危險，台中市都發局13日、16日、17日三度函文新光三越公司，針對外牆、附掛物因氣爆事件剝落涉危險部分，除配合檢調調查須保存證據外，應立即拆除並限期18日前完成清理，且應該依照規定，提交經專業技師或建築師簽證公共安全無虞文件送都發局備查，以維公安。

▲▼新光三越,氣爆。（圖／記者許權毅攝）

▲新光三越的防災措施仍有危險、公安疑慮，都發局18日再度開罰30萬元。（圖／記者許權毅攝）

不過，新光三越公司18日下午4點提送相關證明文件，但經過都發局會同技師現勘，發現外牆防災措施仍有危險及安全疑慮，都發局18日再次依照規定，重罰30萬元。

都發局長李正偉表示，新光三越公司14日開始進行高空拆除作業，18日依規檢送專業技師簽證之外牆剝落物結構安全證明書，局方率同結構技師，會同新光三越公司及委任建築師至現場勘查，發現現場建物仍有許多外牆剝落、附掛物未拆除，仍有公安疑慮，且並未符合安全規定，因此按照《建築法》第77條第1項規定，並依同法第91條第1項第2款，重罰30萬元罰鍰，並限期完成改善。

都發局說明，新光三越公司17日檢送的建築物外牆整修施工架申請書，目前尚未補正，後續應請新光三越公司儘速補正申請書圖文件並向都發局報備。李正偉強調，建築物使用因涉及公共安全絕不容輕忽，安全不容打折扣，請新光三越公司儘速完成改善作業，以確保市民安全。

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