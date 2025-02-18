台中聯合大稽查　愛買、大買家「被查到2缺失」都發局開罰

▲台中市府針對大型百貨商場進行公安稽查，查獲2業者2項缺失，依法開罰。（圖／台中市都發局）



記者柯振中／綜合報導

台中市政府針對全市大型商場、量販店進行聯合稽查，17日已邁入第4天。在稽查的商場當中，愛買復興店有「燃氣設備」缺失，大買家國光店有「餐廳防火區劃」缺失，都發局將依法處6萬元以上、30萬元以下罰鍰，並限期改善。

台中市都發局副局長曾文誠行前向稽查小組強調，此次聯合稽查以附設美食街的「燃氣設備」、「餐廳廚房防火區劃」、「瓦斯偵測器」、「增設瓦斯管線」等項目為稽查重點，並要求各機關本於權責詳細檢查，以維護百貨商場的安全。

▲▼台中市府針對大型百貨商場進行公安稽查，查獲2業者2項缺失，依法開罰。（圖／台中市都發局）



都發局表示，2月17日稽查的場所當中，包含麗寶OUTLET MALL、愛買復興店、大買家國光店、LaLaport台中等商場。經過稽查後，愛買復興店有「燃氣設備」缺失，另大買家國光店有「餐廳防火區劃」缺失，都發局依法處6萬元以上30萬元以下罰鍰。

▼台中市府針對大型百貨商場進行公安稽查，查獲2業者2項缺失，依法開罰。（圖／台中市都發局）



至於涉及個稽查單位權管的部分，則由各單位依規定另案裁處，並且在現場向業者宣導，加裝瓦斯偵測器等安全預警設備，以維護安全。

都發局說，至於尚未稽查的18家大型百貨商場及量販店，會持續進行稽查工作，預計2月21日前完成作業。