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台大醫學霸閃兵被抓急關補教粉專　2年前預言「當兵機率很低」

▲▼26歲台大學霸 。（圖／記者黃哲民攝）

▲26歲台大學霸方姓男子涉嫌逃避兵役被逮，訊後10萬元交保。（圖／記者黃哲民攝）

記者吳佩蓁／台北報導

33歲藝人王大陸涉嫌逃避兵役，訊後以15萬元交保。檢警昨（18日）兵分14路搜索並帶回王在內等12人，涉案役男除了王大陸外，還有建中、台大醫學系畢業的學霸、26歲方姓男子，方男在學時除了醫學系繁忙的學業外，還開設粉絲專業當起高中化學補教老師，不料閃兵案曝光後，他隨即將苦心經營的粉專關閉。

據了解，26歲的方男畢業於建國中學科學班、台大醫學系，曾獲得國際化學奧林匹亞競賽金牌，熱愛化學的他2021年在臉書開粉專當起補教老師授課，販售高中化學講義、課程，主打「全台唯一化奧班」，還曾透露如果能回到18歲，大一就想成立粉專教化學。

方男2022年3月底曾在社群分享，「下學期也就是今年9月，如果沒有意外的話（唯一的意外只可能是，為了逃掉1年的延長兵役而在下半年跑去當兵，不過機率很低），方哥會重新回來，繼續在台北開設實體化學課」，顯見當時他就不想去當兵，只是沒想到他最終竟找上犯罪集團閃兵。

方男疑似為閃躲兵役，找上專門集團協助裝病，騙過醫師取得體檢證明成功躲過兵役，犯罪集團會根據役男社經地位收取不同價碼，金額約10萬至20萬元不等，而王大陸因是藝人直接被收了100萬元，方男昨遭檢方拘提到案，檢察官複訊後以10萬元交保。

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