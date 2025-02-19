市價約7.3億！406Kg毒品險走私入台　台泰警方聯手緝毒逮5人

記者張君豪、劉人豪／台北報導

橋頭地方檢察署2024年12月間掌握情資，顯示有東南亞不法運毒集團於泰國籌劃運輸毒品至台灣、日韓等國，隨即組成專案小組啟動國際合作機制，經泰國警方快速部署勤務、跟監蒐證。今年1月9日針對泰國北欖府倉庫執行查緝，查獲「觀音王」包裝之安非他命201公斤、罐裝高濃度大麻膏225公斤，市價7.3億台幣，並逮捕正在包裝毒品之緬甸籍犯嫌5人。

▲台泰聯手緝毒偵破安非他命201公斤與大麻膏225公斤境外毒品倉庫案。（圖／記者張君豪翻攝）

▲大麻膏。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事警察局指出，橋頭地方檢察署於2024年12月間掌握情資，顯示有東南亞不法運毒集團於泰國籌劃運輸毒品至台灣、日韓等國，為避免大量毒品入境戕害國人健康，橋頭地方檢察署李侃穎檢察官隨即指揮刑事警察局偵查第三大隊第三隊、國際刑警科及保安警察第三總隊第二大隊等單位共組專案小組全力偵辦。

▲安非他命成品。（圖／記者張君豪翻攝）

本案獲報後立即啟動國際合作機制，由刑事警察局駐泰國聯絡組前往泰國皇家警察肅毒總局舉行工作會報、提供情資，案經泰國警方快速部署勤務、跟監蒐證，專案小組鎖定泰國北欖府一處倉庫藏有即將走私出境之大量毒品後，見時機成熟，泰國警方於2025年1月9日針對毒品倉庫執行查緝，於泰國北欖府Bangplee縣當場查獲「觀音王」包裝之安非他命201公斤、罐裝高濃度大麻膏225公斤，「觀音王」包裝袋1批、大型真空封口機1臺、磅秤1臺、手機6支等證物，並逮捕正在包裝毒品之緬甸籍犯嫌5人，後續本案將與泰國警方密切合作，持續追緝其他集團成員，瓦解該國際運毒集團之核心。





▲填充大麻膏之鋼瓶。（圖／記者張君豪翻攝）

本案偵破有賴於台泰警方長期以來良好默契，共同聯手合作打擊跨國毒品犯罪，阻絕毒品於境外，並鑒於走私毒品猖獗，犯罪手法不斷翻新，刑事警察局將持續強化與各國執法機關情資交換及合作查緝，全力打擊跨國毒品犯罪。

▲裝有大麻膏之鋼瓶。（圖／記者張君豪翻攝）