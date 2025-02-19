2025浪漫櫻花婚禮！12對國外情侶梨山美景中結成連理

記者李陳信得／台中報導

交通部觀光署參山國家風景區管理處主辦的「2025雲端上的婚禮」今（19日）一早在梨山盛大舉行，12對來自香港、新加坡等地的佳偶們攜手站上雲端，共同見證愛的誓約。適逢櫻花盛開的美好季節，以福壽山農場千櫻園的櫻花與壯闊群山為證，由參山處廖錫標副處長及松茂部落蔡長管耆老擔任證婚人，在現場眾人祝福下，許下一生不變的承諾。這場結合高山美景與泰雅文化的浪漫婚禮，不僅為佳偶締造最難忘的回憶，也讓愛在梨山的雲端中綻放，成為國際矚目的幸福盛事。

▲▼叁山處舉辦2025年浪漫櫻花婚禮，12對國外佳偶參加雲端上的婚禮，更幸運的兩人還抽中價值6萬元的鑽戒。（圖／叁山處提供，下同）

廖錫標副處長致詞表示，「雲端上的婚禮」不僅是一場婚禮，更是推廣梨山國際旅遊的重要活動，透過結合高山景色、櫻花季與泰雅文化，讓更多國內外旅客認識梨山的獨特魅力。未來也將持續打造「高山浪漫旅遊」品牌，吸引更多國際佳偶來梨山辦婚禮、進行婚紗拍攝、或是各式山岳旅遊行程，讓梨山成為全球旅人嚮往的幸福之地。

為讓這場高山婚禮更具紀念價值，除了贈送每對佳偶結婚賀禮，包含象徵永恆溫暖的保溫杯對杯、承載幸福回憶的杯墊、象徵甜蜜依偎的抱枕，以及寓意好孕好運的袖珍金鏟。參山處更特別準備驚喜環節，從12對佳偶中抽出一對幸運佳偶，最後由香港Serena和來自非洲的Sean抽中價值新台幣六萬元鑽戒，現場響起熱烈掌聲與歡呼，為這場夢幻婚禮再添感動時刻。香港Serena受訪表示，這是他們夫妻第一次來到台灣，能夠在浪漫的櫻花樹下結婚，希望將這份祝福快樂分享給大家！