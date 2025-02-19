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俄外長「拒絕烏克蘭加入北約」　川普：歐洲若派兵入烏我全力支持

▲美國務卿魯比歐與俄羅斯外交部長拉夫羅夫會談。（圖／路透）

▲美國務卿魯比歐與俄羅斯外交部長拉夫羅夫會談。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

美俄外交元首在沙烏地阿拉伯會談後，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）18日表示，俄羅斯不會接受北約（NATO）國家的維和部隊進入烏克蘭，無論任何和平協議條件為何。

BBC報導，拉夫羅夫在會後強調，「無論是以何種旗幟進入的武裝部隊，本質上都沒有區別。這當然是完全不可接受的。」

拉夫羅夫表示，美俄雙方同意儘快恢復駐對方國家的大使任命，並創造條件以「全面恢復雙邊合作」，「這是一場非常有建設性的對話，我們相互傾聽，也理解彼此的立場。」他重申俄羅斯的立場，即任何北約擴張，或烏克蘭加入北約，將被視為對俄羅斯的直接威脅。

美俄雙方表示，已同意指派團隊展開結束戰爭的談判。美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）在會後表示「今天只是漫長而艱難旅程的第一步，但這是一個重要的起點。」

魯比歐表示，他相信俄羅斯願意開始嚴肅地參與和平談判，並指出：「各方都必須做出讓步。我們不會預先決定這些讓步的內容。」

▲川普2日抵達華府附近的安德魯聯合基地後，在空軍一號旁向記者發表談話。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普。（圖／達志影像／美聯社）

此次會談並未邀請烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky），對此他表示「感到意外」；然而，美國總統川普（Donald Trump）對烏克蘭的反應表示失望。

在海湖莊園（Mar-a-Lago）接受BBC記者訪問時，川普被問及如何回應感到被背叛的烏克蘭民眾，他表示，「我聽說他們不滿自己沒有座位，但他們過去三年一直都有發言權，甚至更久。如果要解決這場衝突，這原本是非常容易的事情。」

川普對美俄會談結果表示樂觀，稱他「更加有信心」。他說，「雙方談得很好，俄羅斯想做些事情，他們希望終止這場野蠻的戰爭。」

當被問及歐洲國家是否可能向烏克蘭派遣軍隊時，川普回應，「如果他們想這麼做，那很好，我完全支持。」

此次在利雅德（Riyadh）舉行的會談，標誌著自俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭以來，美俄雙方首次面對面談判。

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