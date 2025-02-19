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深圳「AI公務員」上線引熱議　福田官方：是AI助手，並不能單獨決策

▲▼ AI,人工智慧,辦公室,機器人,人形機器人。（圖／CFP）

▲深圳福田區70名AI公務員上線，引起外界熱議。（示意圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

深圳福田區近日搶先推出70名「AI公務員」上線服務民眾，在AI取代人力的話題上，引起外界熱議。對此，福田區政務服務和數據管理局副局長高增回應稱，「AI數智員工是AI助手，可輔助開展公共管理和服務，並不能單獨決策，不能算是AI公務員。」

▲▼DeepSeek讓中國AI產業信心大增。（圖／路透）

▲福田區使用的AI助手已接入DeepSeek。（圖／路透）

《IT之家》報導，福田區已上線11大類70名「數智員工」，覆蓋公文處理、民生服務、應急管理、招商引資等多元場景。個性化定制生成時間從5天壓縮至分鐘級。公文格式修正準確率超95%，審核時間縮短90%，錯誤率控制在5%以內。

高增表示，具體而言，70名「數智員工」就是一種通過人機協同提高工作效率、進行減負的工具助手，福田區從去（2024）年就開始梳理人工智能技術和業務相結合的應用場景，「處理過程中，生成了數智智能體AI帳號70個，它們可以承擔多種角色，這也是70個AI數智員工上崗的由來。」

據了解，福田區訓練的70名AI助手原本接入的是大陸國產的各類生成式AI模型，然而，在DeepSeek橫空出世後，也切換至DeepSeek使用，增加處理效率。

除使用DeepSeek通用能力外，福田區也結合各部門單位實際業務流程，量身定制個性化AI智能體，首批滿足240個業務場景使用。

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深圳福田區AI公務員數智員工DeepSeek助手

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