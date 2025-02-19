陸網深挖背景！　羅福莉深夜發聲：我不是天才少女，請收手吧

▲羅福莉發文。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

被視為「DeepSeek」幕後推手之一的「天才少女」羅福莉隨著DeepSeek爆紅聲名大噪，引起外界關注，進而使得其家人朋友時不時受到輿論或自媒體追逐，只為深挖更多故事賺取流量。對此，不堪其擾的羅福莉深夜發文稱自己並非天才少女，也喊話自媒體們收手，「只想安安靜靜做難而正確的事情，僅此而已！」

▲羅福莉刊登的求職資訊。（圖／翻攝微博）

羅福莉在朋友圈發文提到，請互聯網還我一片安安靜靜做事的氛圍吧！幾年前就說過我並非什麼天才少女，神化一個人的結果就是，捧得多高摔得多重！如果我是一個技術圈內的、不認識羅福莉的人，看到那些充滿一堆事實性錯誤的、low到爆的Al風自媒體文章，也會默默給那些買熱搜的評論點個讚....。

羅福莉呼籲外界，為了流量，為了消費的自媒體們，請收手吧！不要再無差別打擾我家人、朋友、同學乃至初高中班主任了，只想安安靜靜做難而正確的事情，僅此而已！

▲有媒體傳出羅福莉已找到新工作。（圖／翻攝微博）

據了解，有媒體昨（18）日搶先曝光，羅福從DeepSeek離職，到了新崗位工作，但並未公佈新公司名字。此前也傳出小米創辦人雷軍開出千萬年薪挖角羅福莉的傳言，均未被證實。

「宜賓發佈」在18日發表一則《驕傲！宜賓95後「AI才女」，衝上全國熱搜！》的文章。文章稱，羅福莉1995年出生於四川宜賓，從小她就喜歡在村裡的免費書屋讀書，那裡是她的「第二課堂」。她的高中導師（班主任）李波受訪時表示，「大學期間，羅福莉就在規劃自己未來的發展方向了，最終她以優異的成績被成功保研至北京大學計算語言學研究所。」

李波回憶稱，羅福莉2019年研究生畢業時，曾徵求過他的意見，留在北京還是去杭州阿里達摩院，最後，羅福莉選擇了前往杭州。