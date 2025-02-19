王世堅嗆「說三道四」大罷免別提賴清德　柯建銘反擊：根本鬼扯

記者皮心瑀／台北報導

民進黨立院黨團總召柯建銘日前稱，在拋出大罷免之前，有先跟總統賴清德溝通，且賴清德將「壓軸出場」，府方則指未有相關討論。對此，民進黨立委王世堅19日受訪時不滿轟柯建銘，「我們國家領導人，政府有國家、總統發言人，犯不著總召說三道四」。柯建銘則回應，王世堅的說法根本鬼扯，對於藍白在立法院的表現民意都很清楚，總統再不講話怎麼可以？難道他認為總統不該出來嗎？「這是符合國民黨的期待吧？」

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／記者皮心瑀攝）

柯建銘說，他要挑戰王世堅，整個罷免是民間先行，當然到最後總統不出來可以嗎？總統一定壓軸出來，王世堅說總統不能出來，自己要去檢討一下吧，「我毫不客氣的講這句話，根本鬼扯」。

柯建銘指出，總統是站在憲法的角度上，根據憲法增修條文第二條講得很清楚，總統職權就是國家安全，捍衛國家安全是總統的天職，而國家安全，匹夫有責，每一個人都要顧自己的家園、顧自己的國家，所以總統站在他的立場上一定要在最後出來講話，因為民意都很清楚，總統再不講話怎麼可以？還是王世堅認為總統不應該出來，這是符合國民黨的期待吧？

柯建銘也表示，王世堅講的話毫無參考價值，大家都要站出來顧台灣、顧主權、顧人民、顧家園，何錯之有？大家就靜看就好了，最大尾一定最後才出來，適合時間就是把整個立法院覆議案結束以後。