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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

駁劉彥澧打撲克請辭因怕罷免　徐巧芯稱支持：我們跟綠營不一樣

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨立委徐巧芯老公劉彥澧遭踢爆上班日打德州撲克，劉彥澧第一時間強調是用特休假參加合法競賽，不過卻在昨晚向市長遞出辭呈並獲准。徐巧芯（19日）受訪時強調，劉彥澧一直都是用最高的道德標準檢視自己，但沒有違法不代表沒有錯，因此自己也支持老公請辭，才能夠凸顯跟民進黨不一樣的地方，跟害怕刺激罷免也沒有關係，政務官要負責是應該的。

▲▼徐巧芯出席 韓國瑜接見日本 橫濱 靜岡華僑各界回國致敬團活動。（圖／記者屠惠剛攝）

▲徐巧芯駁斥老公請辭是因怕罷免。（圖／記者屠惠剛攝）

針對劉彥澧請辭獲准，民進黨立委林楚茵開嗆，「沒錯幹嘛辭，上班時間賭博的是你老公！」徐巧芯回應，她不會用林楚茵的標準來檢視自己或自己的先生，若林楚茵有什麼樣的指教，用同樣的指教來指教她自己就可以了，「我不是林楚茵。」

徐巧芯也說，劉彥澧長期都在台中工作，那她一個人在台北，其實也想過很多次，自己一個人在台北有時候有一點危險，之前發生過很多像是跟騷，或是一些比較不安全的事件，尤其在罷免期間也接到一些威脅，劉彥澧也一直都蠻憂心的。徐巧芯肯定，這次劉彥澧也是用最高的道德標準檢視自己，沒有違法不代表沒有錯，自己一定支持老公請辭，才能夠凸顯跟民進黨不一樣的地方。

徐巧芯也強調，劉彥澧請辭跟自己要被罷免沒關係，先生作為一個政務官，要對自己負責，她也認為所有的政務官都應該要為自己負責，比方說民進黨有的有外遇又有小三，但卻官運持續亨通，然後沒有任何一句道歉，也沒有請辭下台的問題，但是到了國民黨就變成請辭也不對、不請辭也有話要講，問心無愧就好了。
 

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