「3星座」喜迎翻倍成功！一分努力十分收穫

▲有3星座將迎來翻倍成功。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者李佳蓉／綜合報導

一掃2024年的陰霾，準備喜迎好運降臨嗎？塔羅牌老師艾菲爾點名「3星座」只要努力，成功就會翻倍，上榜的有牡羊座、天蠍座及摩羯座，運勢將有大突破，享受一分耕耘、十分收穫的強運。

艾菲爾老師在《命運好好玩》節目中分享「3星座」在2025年只要努力，翻倍強運就會降臨。請參考太陽與上升星座，今年逆勢突圍、成功機會大增：

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第3名：牡羊座

2025年是變動的一年，因為很多主星在今年會更換宮位，其中牡羊座會迎來土星、海王星，能獲得新能量注入。因此，建議有個人創業的牡羊座，在創業之路上要持續努力建立個人品牌，一定能在2025年及未來人生獲得非常豐富的回饋，個人的事業與人生夢想，會在今年順利種下成功發芽的種子，請拭目以待。

第2名：天蠍座

成功翻倍的原因在於運勢會有所突破，能夠整合資源、壯大成功機會。2025年冥王星是天蠍座的守護星，會移動至水瓶座的宮位，而冥王星的移動代表一個世代或大環境的變化，所以今年會獲得好運的天蠍座，要多關注世局的變動，必須整合身邊有效的資源及觀察未來趨勢，藉助2025年行星變動的力量，相信運勢將會有大突破。

第1名：摩羯座

大家都知道摩羯座個性堅持、又有恆心，能將這份特質不斷地累積在自己的專業技術，持續升級技能，並適應一個新的環境變動。2025年對所有星座來說都是全新的時刻，因為行星的變動必然帶來很多衝擊，堅持到底的人只要不懈地努力並適應變化，相信成功必然翻倍。