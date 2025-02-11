2025人生勝利組！「3星座」愛情、事業兩得意　這1人全落空

▲有3星座堪稱2025年人生勝利組，愛情、事業全包了。（示意圖／本報資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

塔羅牌老師艾菲爾說，在這快速變動的世界中，能在愛情與事業上同時取得成功，無疑是種難得的幸福。並點名2025年有「3星座」不僅工作如魚得水，愛情中更是收穫甜蜜令人稱羨，完美實現「人才兩得」。上榜的有處女座、金牛座與雙子座。他也提醒，巨蟹座落入失意星座，今年要特別小心，因為情感與事業恐面臨衝擊。

艾菲爾在粉專盤點情場、事業都收穫滿滿的星座Top3！請同時參考太陽、上升星座：

[廣告]請繼續往下閱讀...

第3名：處女座

今年處女座雙喜臨門！單身者桃花盛開，特別容易遇到成熟穩重、值得依靠的另一半，感情生活穩定而甜蜜；已有伴侶的人，彼此的關係將更進一步，可能迎來結婚的好消息。事業方面，處女座精益求精的特質大放異彩，特別是在創業或升遷方面有極大的機會。在貴人運加持下，你的努力終於被看見，能勇於追求夢想、開創屬於自己的事業版圖。

第2名：金牛座

2025年穩紮穩打，金牛座將迎來豐收的一年。感情方面，穩定的戀情將步入婚姻殿堂；對已婚者而言，更有可能迎來新生命，幸福感倍增。事業上你的堅持與耐心終於開花結果，不但收入穩定，還有機會在投資理財上獲得可觀回報。這一年，金牛座累積財富能力強，適合長期規劃與穩健投資，在人生道路上越走越穩、收穫滿滿成果與喜悅。



第1名：雙子座

今年雙子座的運勢可謂強勢回歸！愛情、事業都迎來前所未有的好轉。愛情方面將展現迷人魅力，能吸引到眾多追求者，特別是過去錯過的緣分可能再度出現，帶來驚喜。至於事業上，雙子座過去的努力得到回報，曾經被忽視或冷落的才能將被重新看見。這是翻身的絕佳時機，只要勇於表現自我，就能在職場上脫穎而出，迎接事業上的巨大突破。

同時，艾菲爾也示警巨蟹座今年要小心，可能面臨雙重挑戰。感情上容易陷入情緒化，導致誤解與爭執而影響關係。事業上則可能遭遇瓶頸，壓力大讓人感到迷茫與無力。健康也要留意，避免因為排山倒海而來的壓力而影響身心狀態。他建議，巨蟹座要學會面對問題、勇敢尋求幫助，保持正面思維，才能逐步走出困境。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。