韓國瑜召集朝野再協商總預算　民進黨：拜託藍白算出到底刪凍多少

▲立法院長韓國瑜 。（圖／記者黃克翔攝）



記者杜冠霖／台北報導

114年度中央政府總預算僵局未解，具體刪減數額尚未釐清。經過行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜會面取得共識後，由韓在今（18日）下午邀集朝野黨團協商，行政院秘書長龔明鑫預計也會列席。對於協商，民進黨團第一時間表示樂見，國民黨團、民眾黨團則反彈。民進黨表示，態度只有一點，就是拜託國民黨、民眾黨把立法院到底刪凍了多少預算算出來，並向社會與國人講清楚。

上會期總預算中遭在野聯手大量凍刪，由於過程混亂且重複提案多，究竟是依宣讀2076億元，還是主計總處計算的1439億元，仍有爭議，且包含外交部在內，部分部會因為重複刪減，預算更成為「負數」，主計總處統計「超刪總數」超過7191萬元，導致總預算至今仍未送出立院。

中央政府總預算案三讀，歲出從3兆1324億降至約2兆9248億9464萬，但立法院、行政院兩方對於刪減幅度認知不同，立法院也遲遲未將算好數字的最終版本送出。日前總統賴清德召集院際協商後，接著卓榮泰、韓國瑜會面達成共識，將再開朝野協商討共商解決辦法。

對於今下午協商，民進黨發言人戴瑋姍僅表示，民進黨的態度只有一點，就是拜託國民黨、民眾黨把立法院到底刪凍了多少預算算出來，並向社會與國人講清楚。