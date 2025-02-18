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每年花28兆預算！馬斯克嚴審「美國防經費」　擴充海軍艦隊應付中國

▲▼2022年7月，駐防德國巴伐利亞的美軍第3步兵師第1旅，也是其中一支突襲者旅。（圖／達志影像／美聯社）

▲2022年7月，駐防德國巴伐利亞的美軍第3步兵師第1旅，也是其中一支突襲者旅。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普政府正在審視國防部龐大的年度預算，計劃削減部分傳統軍備開支，涉及F-35戰機、裝甲車等傳統武器，並將重點轉移至無人機、極超音速飛彈。由特斯拉執行長馬斯克領導的「政府效率部」（DOGE）進駐五角大廈，目標是刪減預算。美國國防部長赫格塞斯強調，當前國防部人力與官僚體系過於龐大。

根據《今日美國》、《全國公共廣播電台》（NPR），赫格塞斯在國會聽證會上表示，五角大廈目前擁有約300萬名軍人與文職人員，且高層將領的數量已經超過戰爭時期的標準，導致行政效率低下，因此他認為應該削減官僚機構，將資源投入基層部隊，提升美軍作戰能力。

美國「政府效率部」（DOGE）近期在聯邦各機構進行改革，國防部成為其最新目標。除了人力資源改革，DOGE的審查重點還包括美國國防部的財務管理問題。美國國防預算每年超過8500億美元（約新台幣27.8兆元），但五角大廈至今未能通過正式審計。國會監管機構長期以來，發現國防部財務報告存在漏洞，其中高達50%的支出流向國防承包商，而層層轉包更導致預算流向難以追蹤。

此外，過去幾十年來，多項內部調查發現軍工企業存在價格哄抬的現象。例如，洛克希德•馬丁公司（Lockheed Martin）近日與美國政府達成3000萬美元和解，因其長期對五角大廈收取過高費用。其他案例還包括40%溢價的愛國者導彈、16億美元的高價軍用食品供應，以及1萬4000美元的軍用馬桶座。

▲▼南韓空軍F-35A戰機、美國空軍B-52戰略轟炸機、C-17運輸機等展開聯合訓練。（圖／路透）

▲南韓空軍F-35A戰機、美國空軍B-52戰略轟炸機、C-17運輸機等展開聯合訓練。（圖／路透）

針對國防裝備支出，削減F-35戰機與裝甲車等傳統軍備的計劃引發討論。前國防部預算主管扎克海姆（Dov Zakheim）表示，當前美軍行動規模已無法與伊拉克、阿富汗戰爭時期相比，因此某些預算縮減是合理的。然而，他警告說，預算削減不應影響美軍正在發展的新技術，否則可能會損害未來戰力。

與此同時，川普政府內部傾向於增加對新型軍事科技的投資，特別是無人機、高超音速武器、網路作戰設備等領域。此外，美國海軍的艦隊擴充計劃可能獲得額外資源，以因應中國海軍的快速發展。如此重要變化，代表美國國防政策的調整，將資源從傳統軍備轉向現代化作戰技術，以維持全球軍事優勢。

赫格塞斯承諾，在川普本屆任期結束前，五角大廈將通過完整的財務審計，並且確保資金使用更具透明度。監管機構估計，要實現這一目標，美軍財務系統的現代化升級將需要額外投入超過10億美元。監管專家指出，這筆資金雖然龐大，但能夠確保美國納稅人掌握8500億美元國防預算的去向。

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