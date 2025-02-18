　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

凍刪國防預算削弱國軍？　徐巧芯嗆許淑華：吃黨中央餿水往外噴

▲▼國民黨團召開 柯建銘 鬼話連篇 有臉惡搞在野黨 從不自我檢討 記者會 林思銘 羅智強 林沛祥 徐巧芯。（圖／記者屠惠剛攝）

▲談到國防議題，徐巧芯嗆許淑華草包。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨台北市議員許淑華昨日指控，國民黨立委徐巧芯凍刪國防預算，實質上削弱國軍實力，向國際盟友與中國傳遞錯誤訊號，甚至身陷潛艦聲紋洩密疑雲。徐巧芯今（18日）開砲，許淑華不懂國防就小聲一點，建議不要吃了黨中央的餿水就往外噴，很臭，海鯤號在這個會期編的預算，初審階段就已經全部通過，一塊錢都沒有刪。

許淑華昨日指出，國軍建造規劃、海測期程有高度專業性，徐巧芯隨手凍結高達一半預算，不只干擾後續與造船廠的履約督導、技術合作，更會導致第一線官兵難以維持行政作業。等於是向國際盟友、乃至於對中國傳遞錯誤訊號，嚴重打擊台灣國防士氣。更不用說，徐巧芯目前身陷潛艦聲紋洩密疑雲，北檢正在進行司法調查，像徐巧芯這種「行走的國安疑慮」，根本沒資格對勇敢保護國家的弟兄們指指點點。

徐巧芯對此回應，「潛艦聲紋疑雲」此事包含顧立雄部長和海軍司令唐華都已澄清沒有此事。徐巧芯說明，自己在總預算審查時表示的意思很清楚，就是完成海上測試（SAT）就可以解凍，SAT必須下潛以後進行多項戰術測試，目前海鯤號只進行到泊港測試，且還有許多缺失正在改善中。 這也是顧立雄所承諾的，SAT完成前「不動支任何預算」，所以他們才凍結一半預算，待SAT完成後排案解凍。這是監督部長的承諾，不是阻擋潛艦國造的發展。

徐巧芯續指，潛艦後續艦在立法院外交及國防委員會預算初審的主決議，是民進黨立委提的，同樣是「SAT通過才可動支」，他們用凍結僅是方式不同而已。若要批判，先批判民進黨吧？許淑華肯定不敢。更重要的是，海鯤號在這個會期編的預算，初審階段就已經全部通過，一塊錢都沒有刪。

徐巧芯批，至於勇鷹號的發展歷史，許淑華也一知半解，只會用側翼的話帶風向，從來沒有想要搞清楚狀況，只吃民進黨「中央廚房」的餿水。她從未刪除或凍結勇鷹高教機預算，過去凍結上億者也包含民進黨立委，後來也都按時解凍，讓勇鷹高教機順利執行，以上說明均有事實作為佐證，奉勸不懂不要裝懂，真的建議不要吃了黨中央的餿水就往外噴，很臭。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
陳妍希離婚！父逝「丈夫沒參加葬禮」　洩婚變前兆
陳妍希官宣離婚前「鬆口談陳曉」　網抓包：表情都不自然了！
陳妍希、陳曉「2年前是最後同框」！　0互動畫面曝光
陳妍希離婚！曝「陳曉結婚前後區別大」：婚後沒收過生日禮物
陳曉爆「分居拉黑陳妍希1年」！　狗仔揭炸裂內幕
快訊／黃瑄宣布離婚！
快訊／陳妍希、陳曉證實離了8年婚！
小優爆亂傳緋聞遭吳宗憲解約！　胡瓜：她有打來道歉
WBCQ中華隊名單不會再更換！　蔡其昌透露2大取捨

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

傳潛艦國造改「特別預算」　李彥秀：顯然想速灌軍費到GDP3%

柯爸病逝長子、長孫都不在？陳佩琪澄清說明　盼外界尊重喪家

朝野今協商總預算釐清數字　傳卓榮泰請出「公道伯」王金平促成

預告曹興誠真的慘了！　邱毅曝內幕：後面還有更勁爆的東西

國民黨啟動「打惡罷戰隊」　喊與黃國昌攜手、支援罷免綠委民團

大罷免即將有「大登場」　柯建銘：賴清德會在總統府開記者會

凍刪國防預算削弱國軍？　徐巧芯嗆許淑華：吃黨中央餿水往外噴

ChatGPT指曹興誠「小三合照」是合成　藍委：深偽檢測工具不可靠

珠海28年爛尾樓「巨人大廈」將重啟動工　列重點城市更新項目備案

大罷免賴清德壓軸出場？　民進黨團重申三原則：很早就定調

台北天空凌晨驚傳「詭異夜吼」！ 多人嚇醒：半個台北市都聽得到

徐藝洋喊「你快X進去」　黃子韜驚慌：我在直播...

【泰格與雪兒】高個女生日常

柯文哲父親病逝！柯媽「邊走邊哭」赴殯儀館

台北天空凌晨驚傳「詭異夜吼」！　多人嚇醒：半個台北市都聽得到

具俊曄遭酸吃軟飯 陶晶瑩氣喊：有意思嗎

王世堅車禍畫面曝！　等完右轉車直行...路邊車突起步釀禍

【I人大崩潰】找陌生人舉杯慶祝女友生日　彼此互相祝福後她尷尬蒙臉XD

【你坐到我了...】狗狗被同伴一屁股坐頭上臉直接被擠變形XD

柯爸病逝！柯文哲羈押中　「弟弟代捧牌位」前往私人會館

傳潛艦國造改「特別預算」　李彥秀：顯然想速灌軍費到GDP3%

柯爸病逝長子、長孫都不在？陳佩琪澄清說明　盼外界尊重喪家

朝野今協商總預算釐清數字　傳卓榮泰請出「公道伯」王金平促成

預告曹興誠真的慘了！　邱毅曝內幕：後面還有更勁爆的東西

國民黨啟動「打惡罷戰隊」　喊與黃國昌攜手、支援罷免綠委民團

大罷免即將有「大登場」　柯建銘：賴清德會在總統府開記者會

凍刪國防預算削弱國軍？　徐巧芯嗆許淑華：吃黨中央餿水往外噴

ChatGPT指曹興誠「小三合照」是合成　藍委：深偽檢測工具不可靠

珠海28年爛尾樓「巨人大廈」將重啟動工　列重點城市更新項目備案

大罷免賴清德壓軸出場？　民進黨團重申三原則：很早就定調

王大陸快看！　胡瓜強硬1句話「逼兒胡釋安回台當兵」超狠

「戰地軍醫」又來騙！彰化女暈船　15萬比特幣差點打水漂

獨／新光三越爆炸10分鐘後...廣播裝沒事：系統故障　購物愉快

傳潛艦國造改「特別預算」　李彥秀：顯然想速灌軍費到GDP3%

陳曉曾認「抗拒結婚」！　遇陳妍希突轉念：像被雷劈到了一樣

AI進軍時尚電商！　自拍選尺寸到自動盤點降退貨率

228健康一下！3 ／1花蓮健走、植樹憑發票贈苗　有機會中大獎

aMEI挺偏鄉童！獻聲國泰世華基金會《大樹計畫》公益影片　捐款抽好禮

台積電拉尾盤漲15元至1110　台股漲160點收23666

孕媽咪必看！均衡飲食嚴禁酒精勿生食　醫曝飲食全攻略

政治熱門新聞

柯文哲貼身秘書「橘子」被拍到了！　造型大變

曹興誠小三合照　Chat GPT分析結果曝

曹興誠被爆「小三私密照」喊告　女方來歷驚人

柯文哲抱怨吳欣盈「失言一次掉5萬票」　她反嗆：問你爸媽

「終於明白曹興誠為何反共」　作家：露骨照就算不是AI也明顯被設局

快訊／遭爆翹班打德州撲克！徐巧芯老公發聲明回應了

徐巧芯老公被爆蹺班打德州撲克　劉彥澧反應曝光

民眾黨黃國昌時代　黃珊珊向柯文哲抱怨：收不回來

老公遭爆上班日打德州撲克　徐巧芯不護短開批

柯文哲手機揭「白變藍」內幕：別讓黃珊珊不舒服

遭爆料小三合照　曹興誠怒：都是合成

刺「忠」字刻愛？曹興誠早就解釋

柯文哲父病逝　高虹安悼：痛與不捨化為祝福

黃國昌稱民眾黨要「本土進步」　4小黨聯合聲明：完全背道而馳

更多熱門

相關新聞

控「幽靈聯署、造冊」　立委李坤城赴新北檢告發

控「幽靈聯署、造冊」　立委李坤城赴新北檢告發

三重區立委李坤城今(18)日與民進黨「挺公民、護民主」房彥輝律師赴新北地檢署按鈴申告，告發罷免團體涉嫌偽造文書、違反個人資料保護法第41條非法蒐集及利用個資罪等罪，委請地檢署查明該罷免團體違法造冊過程，以釐清相關刑事責任。

轟謝寒冰爆料「違背職業道德」　張益贍：破壞台灣民主才該被譴責

轟謝寒冰爆料「違背職業道德」　張益贍：破壞台灣民主才該被譴責

黃珊珊怨黃國昌對話流出　凌濤：綠營協力者

黃珊珊怨黃國昌對話流出　凌濤：綠營協力者

立院新會期藍白再次合作！　國民黨有望禮讓白1席召委

立院新會期藍白再次合作！　國民黨有望禮讓白1席召委

52立委捲大罷免潮　內政部要求地方堅守行政中立

52立委捲大罷免潮　內政部要求地方堅守行政中立

關鍵字：

國民黨徐巧芯許淑華罷免國防預算

讀者迴響

熱門新聞

即／王大陸驚傳涉逃兵役遭逮　正在偵訊中

柯文哲貼身秘書「橘子」被拍到了！　造型大變

曹興誠小三合照　Chat GPT分析結果曝

快訊／10級強風要來了　今轉雨「下最大」地區曝

王大陸被捕！經紀人反常舉動曝光

阿Ben一家定居台中　徐小可新店百坪豪宅低價售出

八點檔女星販毒詐財遭判14年　假釋出獄又率黑衣人討債

吳宗憲鐵腕解約小優幕後原因曝　

快訊／國1今早事故　成立緊急應變小組

快訊／陳妍希陳曉證實離了8年婚！

女模遭逼吸毒裸身喪命　最後身影曝光

曹興誠被爆「小三私密照」喊告　女方來歷驚人

王大陸逃兵被捕！爆10年前「為閃兵念2年大一」

侯怡君「暴打臭罵」小三近1分鐘　劉至翰PO片「女藝人現場互毆」

八點檔女星黃瑄坦承離婚條件曝光

更多

最夯影音

更多

台北天空凌晨驚傳「詭異夜吼」！ 多人嚇醒：半個台北市都聽得到

徐藝洋喊「你快X進去」　黃子韜驚慌：我在直播...

【泰格與雪兒】高個女生日常

柯文哲父親病逝！柯媽「邊走邊哭」赴殯儀館

台北天空凌晨驚傳「詭異夜吼」！　多人嚇醒：半個台北市都聽得到

熱門快報

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面