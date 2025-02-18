凍刪國防預算削弱國軍？　徐巧芯嗆許淑華：吃黨中央餿水往外噴

▲談到國防議題，徐巧芯嗆許淑華草包。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨台北市議員許淑華昨日指控，國民黨立委徐巧芯凍刪國防預算，實質上削弱國軍實力，向國際盟友與中國傳遞錯誤訊號，甚至身陷潛艦聲紋洩密疑雲。徐巧芯今（18日）開砲，許淑華不懂國防就小聲一點，建議不要吃了黨中央的餿水就往外噴，很臭，海鯤號在這個會期編的預算，初審階段就已經全部通過，一塊錢都沒有刪。

許淑華昨日指出，國軍建造規劃、海測期程有高度專業性，徐巧芯隨手凍結高達一半預算，不只干擾後續與造船廠的履約督導、技術合作，更會導致第一線官兵難以維持行政作業。等於是向國際盟友、乃至於對中國傳遞錯誤訊號，嚴重打擊台灣國防士氣。更不用說，徐巧芯目前身陷潛艦聲紋洩密疑雲，北檢正在進行司法調查，像徐巧芯這種「行走的國安疑慮」，根本沒資格對勇敢保護國家的弟兄們指指點點。

徐巧芯對此回應，「潛艦聲紋疑雲」此事包含顧立雄部長和海軍司令唐華都已澄清沒有此事。徐巧芯說明，自己在總預算審查時表示的意思很清楚，就是完成海上測試（SAT）就可以解凍，SAT必須下潛以後進行多項戰術測試，目前海鯤號只進行到泊港測試，且還有許多缺失正在改善中。 這也是顧立雄所承諾的，SAT完成前「不動支任何預算」，所以他們才凍結一半預算，待SAT完成後排案解凍。這是監督部長的承諾，不是阻擋潛艦國造的發展。

徐巧芯續指，潛艦後續艦在立法院外交及國防委員會預算初審的主決議，是民進黨立委提的，同樣是「SAT通過才可動支」，他們用凍結僅是方式不同而已。若要批判，先批判民進黨吧？許淑華肯定不敢。更重要的是，海鯤號在這個會期編的預算，初審階段就已經全部通過，一塊錢都沒有刪。

徐巧芯批，至於勇鷹號的發展歷史，許淑華也一知半解，只會用側翼的話帶風向，從來沒有想要搞清楚狀況，只吃民進黨「中央廚房」的餿水。她從未刪除或凍結勇鷹高教機預算，過去凍結上億者也包含民進黨立委，後來也都按時解凍，讓勇鷹高教機順利執行，以上說明均有事實作為佐證，奉勸不懂不要裝懂，真的建議不要吃了黨中央的餿水就往外噴，很臭。