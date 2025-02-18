謊言太瞎！詐團鄉間小路遭逮喊「我來打籃球」　旁邊全都是田

記者許權毅／台中報導

台中市豐原警分局日前追捕某詐騙集團，被害人先交付78萬元後驚覺受騙，與警方合作逮人，假意交付76萬元，一旁員警蒐證完畢後逮人。不料車手被逮時直喊「我幹了什麼？」，員警喝斥「你幹了什麼？你可以請律師！」，車手再反駁「我來這裡打籃球」，但一旁全是農田，謊言不攻自破。

▲台中某詐團與被害人面交，遭警方圍捕。（圖／記者許權毅翻攝）



豐原警分局指出，被害人遭詐團以假檢警手法詐騙，稱是台北地方法院工作人員，因身分遭到冒用，財務將遭到凍結，需要提供院方監管等語，被害人依照指示提領78萬元交付，詐團成功後，又再度聯繫被害人，要求交付76萬元，被害人才驚覺有異常，報警請求協助。

▲▼車手落網後，稱到附近是要來打籃球，附近卻都是農田，謊言直接被員警戳破。（圖／記者許權毅翻攝）



專案小組請被害人與詐騙集團相約在神岡區一片稻田旁面交，並佈署警力，埋伏蒐證。在雙方交付現金後，員警全數衝上前，將李姓車手與鄭姓車手逮捕，2人還反過來質疑警方「我幹了什麼？」，並稱「我是來打籃球的！」，但方圓100公尺內除了房子就是稻田，何來籃球場，讓員警們相當傻眼。

豐原警分局警詢後，將李姓車手等3人依詐欺罪嫌移送台中地方檢察署偵辦，經檢察官認犯罪事證明確，依法提請公訴在案。