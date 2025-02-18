獨／新光三越爆炸10分鐘後...廣播裝沒事：系統故障　購物愉快

▲氣爆發生後，家人與H小姐對話，H小姐在爆炸發生後12分鐘還向家人表示，館內廣播系統故障，隻字未提到爆炸。（圖／民眾提供）



記者游瓊華／台中報導

百貨龍頭新光三越氣爆成台灣百貨史上最慘重傷亡意外，根據消防局紀錄顯示，消防局在2月13日上午11點33分接獲通報，爆炸威力之大，連遠在2公里外的建築物都聽聲響。但當時正在館內消費的H小姐，在11點40分左右聽到館方廣播，但館方卻指巨大震動及聲響是因為「系統故障」，還請消費者「購物愉快」，H小姐認為館內應變能力不足，通報機制有問題。

針對此事，新光三越表示，針對第一時間意外發生，播音同仁即刻先提醒消費者不要搭乘電梯即了解狀況，十分鐘內便播報「因電力故障，請聽從引導，迅速利用各安全門往安全地方疏散」，由於情況緊急，過程中若措辭不當，敬請見諒。

▲新光三越爆炸事件凸顯災難應變能力不足且館內通報系統失靈。（圖／資料照片）



H小姐描述事件發生當下過程，11點半左右整個大樓突然發生巨大聲響及震動，「天花板震一下，整個灰全部灑落在消費者跟商品上」，所有人都嚇到。但等了快10分鐘都還沒人知道怎麼回事，「櫃位的服務人員也都沒人知道發生什麼事情」，中間館內還有廣播「系統故障」、「購物愉快」等。

H小姐說，爆炸發生後，家人傳訊息給她，通知她網路已經瘋傳新光三越爆炸，要她盡速離開百貨。H小姐質疑，新光三越的館內通報系統失靈，「第一時間廣播不是疏散，而是在還沒搞清楚事情發生原因情況下就通知全館系統故障，要消費者購物愉快」等說法，顯示不論橫向或是垂直通報都有問題。