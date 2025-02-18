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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

廖偉翔氣爆直播挨轟　國民黨力挺：指揮交通、提醒安全何錯之有

▲▼廖偉翔氣爆直播遭青鳥出征　義消逆風澄清「他真的在幫忙」沒在蹭。（圖／翻攝廖偉翔臉書）

▲廖偉翔衝新光三越氣爆現場直播遭罵爆。（圖／翻攝廖偉翔臉書）

記者鄭佩玟／台北報導

台中新光三越百貨在13日疑似發生氣爆，由於發生氣爆的樓層較高，許多磚瓦、玻璃碎片從高處掉落，現場一片狼藉、濃煙密布，在這樣的大型救災現場，國民黨立委廖偉翔卻在現場開直播遭批妨礙救災。國民黨副發言人鄧凱勛今（18日）則在黨中央記者會上力挺，廖偉翔出現在自己的選區何錯之有？到現場指揮交通、提醒民眾不要到現場，是添了什麼亂？

從廖偉翔當日直播影片中，可見到不少警消、救護人員在他身後忙著救災工作，不少網友認為廖並非救災人員或指揮官的身分，到現場開直播只是在妨礙救災。廖偉翔則澄清，自稱本來要到新光三越吃飯，後來改在隔壁的大遠百，因此聽到爆炸後就立刻出來開直播，提醒民眾不要靠近，並非刻意前往，但仍遭網友砲轟，「你快滾，不要妨礙救援」「做什麼秀？不要妨礙救災好嘛！」「有什麼好湊熱鬧的？」

鄧凱勛上午出席國民黨反罷免記者會中提及，廖偉翔被罷免的荒堂理由是認為其開直播當網紅？但事實是廖偉翔事發時剛好人在附近，身為西南屯區的立委，在選區錯了嗎？第一時間趕赴現場，協助義交、義警初步交通管制，連義消也稱讚廖偉翔現場幫忙。

鄧凱勛痛批，請問民進黨跟側翼，廖偉翔到現場指揮交通、提醒民眾不要到現場，是添了什麼亂？綠營隨便攻擊很蒼白無力，只是想要獲取政治紅利，民代本來就比一般民眾有更多橫向聯繫管道，廖偉翔到現場協助何錯之有？

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