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台中凌晨2起酒駕自撞　醉男騎分隔島撞路燈...衝進騎樓毀招牌

記者許權毅／台中報導

太可惡！台中市今日凌晨接連傳出2起酒駕自撞車禍。西區忠明南路3時許傳出撞擊聲，一名陳男撞上分隔島，員警一測發現酒測值超過0.25mg/l，逮捕送辦；北區健行路4時許又傳出碰撞聲，一名楊男右轉失控，衝進對面店家撞毀招牌，同樣酒測值超標被送辦。

▲台中凌晨2起酒駕自撞！醉男飛車撞招牌...騎士差一點就遭擊落。（圖／記者許權毅翻攝）

▲台中今日凌晨連傳2起酒駕自撞車禍，圖為西區忠明南路車禍。（圖／記者許權毅翻攝）

第一警分局指出，今（18）日3時25分許獲報，西區忠明南路有交通事故，警方發現陳男（46歲）駕駛自小客車，由五權西路右轉忠明南路時，自撞分隔島上路燈，陳男未受傷，但酒測呼氣值超過法定標準值，依法送辦。

▲台中凌晨2起酒駕自撞！醉男飛車撞招牌...騎士差一點就遭擊落。（圖／記者許權毅翻攝）

▲北區同樣傳出酒駕自撞車禍，駕駛楊男還一度拒絕酒測。（圖／記者許權毅翻攝）

第二警分局表示，於今凌晨4時47分許接獲報案，北區健行路上發生一起自撞交通事故，楊姓男子（38歲）駕駛自小客車行經中清路右轉健行路時，不慎衝進對向店家，撞毀店家騎樓前招牌，導致車輛保險桿嚴重毀損，所幸未造成人員傷亡。

楊男當下先是拒絕接受員警施以酒測，彈楊男身體有明顯酒容、酒味，且走路搖晃不穩、情緒激動，已達客觀不能安全駕駛程度，遂予實施逮捕。返回所後，楊男接受呼氣酒測，酒測值明顯超過法定標準值，依公共危險罪移送偵辦。

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