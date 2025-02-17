喝太醉把窗戶當門　新北19歲女當場墜樓！

▲三重一名19歲女子飲酒後，不慎從4樓住處跌落1樓地面，造成腹部割傷送醫。（圖／翻攝畫面）



圖文／CTWANT

新北市三重區日前凌晨3時許發生一起墜樓意外，1名19歲施姓女子在住處疑因不勝酒力，造成她意識不清竟將窗戶誤認成門，1腳踩下後失速墜落至1樓地面，幸虧中間有遮雨棚緩衝，僅造成腹部割傷，警消獲報到場立即將她送醫搶救，所幸已無生命危險，詳細事故原因仍待調查釐清。

據了解，施女在住處心情不好，不斷飲酒灌醉自己，但疑似喝太多酒醉，造成她意識不清，還誤將窗戶當作門踏入，結果整個人從4樓住處高速直墜1樓地面，還撞毀樓下的遮雨棚和花盆，幸虧有遮雨棚緩衝，施女僅腹部割傷，傳出的巨響也驚醒附近住戶外出查看，發現施女倒地後嚇壞趕緊報警。

警方表示，警方與救護人員趕抵事故地點後，發現施女雖然傷重但仍有意識，隨即將她抬上擔架緊急送醫，過程中救護人員聞到傷患身上散發濃厚酒氣，施女才坦承是不慎跌出窗外，所幸治療後已無生命危險，事後警方檢視室內並無打鬥痕跡，因此排除外力介入的可能性，詳細墜樓原因仍待進一步釐清。

◎喝酒勿開車！飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒。

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