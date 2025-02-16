氣爆後首周末！商圈人流、車潮大減...在地人驚：第1次遇到

▲台中新光三越氣爆後，目前被要求無限期停業。（圖／CTWANT）

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台中新光三越中港店13日發生嚴重氣爆事故，造成4人身亡、超過30人受傷，消息引起各界關注。不過，有民眾發現，氣爆發生後的首個週末，一旁的大遠百變得較往常冷清，逛街人潮掉了超過4成多，美食街的空位也很多，讓不少鄉民直呼，「住台中那麼久第1次遇到」、「從沒看過假日期間，台中新光三越週邊這麼冷清」。

有網友在Threads發文表示，氣爆後隔2天，週六晚上的大遠百竟然空空蕩蕩的，沒什人在逛，「住台中那麼久第一次遇到週末遠百人那麼少的……整棟大遠百人潮最多的，就只剩下鼎泰豐了用餐還是要排隊」。

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「從沒看過假日期間，台中新光三越週邊這麼冷清。」另外一名網友感嘆，在氣爆之後，或許很多人對於「百貨公司吃飯，環境安心、吃的也安心」打上問號，新光三越出事相當沉重，不開心就無法拉動消費，旁邊的大遠百也受到波擊，「我猜新光三越恢復營業後，要重回往日榮景，可能會比想像中久吧？平常假日鼎泰豐候位都是1個小時起跳，今天人少好多好多」。

也有人說到，台中市台灣大道慢車道幾乎都沒車，之前都需分2行，1行往新光、1行往遠百，「看來新光氣爆衝擊影響比預期大」。

根據《東森新聞》報導，台中大遠百15日截至下午4點半，有6千多人進場，是管制人數的6分之1，對比於往年周年慶大排長龍的狀況，人數差很多，而常跑附近的外送人員也透露，少了一家百貨公司後，接單量直接少掉一半。

新光三越氣爆後，已被要求無限期停業，必須視調查情形，諸如工安、建管及相關勞動檢查等等，確定安全無虞後才會同意復業。

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