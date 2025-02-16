沖繩電車見沒品脫鞋客！下秒傻了「是孫生…」　照片全炸鍋

▲有人在沖繩拍到孫生。（圖／翻攝自FB／日台交流広場（台湾と日本））

記者鄺郁庭／綜合報導

「反骨男孩」成員孫生日前被以性騷擾罪判處5個月有期徒刑、得易科罰金15萬元，事後他拍影片道歉，態度仍引起爭議。令網友難以接受的是，有人似乎在沖繩的單軌電車上遇到孫生，看到對方的舉動傻眼了，因為孫生坐在位子上，卻把鞋子脫了，並把兩隻腳舉起來伸直跨在行李箱上，「有夠屁的欸好可怕」。

有網友分別在PTT、Facebook上轉傳一張照片，只見圖上有文字「剛在車上想說怎麼有這麼沒水準的人，結果是孫生…有夠屁的欸好可怕。」從照片可見，拍攝者當時在搭沖繩的單軌電車，一旁座位上有一個穿著橘色上衣、黑色長褲的男子，似乎就是孫生。讓他看傻的是，孫生當眾把鞋子給脫了，並將腿跨放在行李箱上。

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孫生的舉動引發議論，網友們紛紛搖頭，「不只是脫鞋子，還把兩隻腳舉起來伸直跨在行李箱上，完全影響到隔壁搭車的人」、「丟台灣人的臉，爛」、「腳直接對著別人真的有夠沒水準的」、「我覺得這件事嚴重性不輸給性騷擾，超丟臉。」

不過，查看孫生的IG等社群平台，看不出他人是否在沖繩，最近一則動態是15日發的道歉，「以後任何大小細節，我都會再三確認且更加注意，感謝所有人批評指教。」