「爸媽年紀大要坐靠窗位」！奧客無理逼換座...女服務生1招神反擊

▲一名奧客訂位時硬凹因有老人同行必須坐靠窗，還強迫服務生換座給她。（示意圖，photoAC）

圖文／鏡週刊

身為服務業人員，常常得面對形形色色的客人需求，最近就有一名餐廳女服務員分享應對過的奧客訂位經驗，表示有位女顧客人打電話來訂位，特別提到要帶年邁的父母用餐，直接點名要坐靠窗的位子，讓原PO不解為什麼長輩就一定要坐靠窗，最終靠巧技讓對方知難而退。

該名餐廳女服務生在Threads發文表示，曾遇過一名女顧客打電話來預訂當晚6點半的位子，並表明將帶兩位年邁父母前來用餐，還特別強調「爸媽年紀很大了，所以他們需要坐靠窗的位子」。不過原PO很抱歉地告知對方，靠窗的位子已經被其他客人預訂了，所以無法滿足客人的要求。女客人聽聞後不死心追問是否與其他客人協調換位，原PO再度致歉，並說明客人早在幾週前就預訂靠窗座位，恐怕難以貿然要求他人讓座，同時也說服女客人，其他位置同樣舒適。

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然而，該名女客人依舊不依不饒，態度強硬地表示與長輩同行，一定要靠窗的位置，反而要求其他客人讓座。對此，原PO無奈拒絕，恐怕無法滿足她不合理的要求，沒想到對方竟厚臉皮質問她：「還沒問怎麼知道不適合？我爸媽真的年紀很大了」。

原PO見對方無理取鬧，於是先設下圈套試圖套話，詢問她：「先冒昧的問一下，老人家和窗戶的關聯性⋯」女客人不解原PO問題用意，原PO再度解釋：「沒別的意思，只是這樣才有理由去說服那組客人跟您換位子」。當女客人勉強掰出理由堅稱「就⋯老人家都只能靠窗坐啊」，原PO則巧妙地將問題拋回給對方：「那就麻煩了，那組客人好像也是有老人，要不您到時候自己跟對方的老人商量商量？」最終女客只好妥協作罷。

PO表示，最後該名女客人與父母準時抵達餐廳，配合餐廳的安排在非窗邊的座位用餐。這場奧客風波在原PO機智應對下順利解決，讓不少網友笑稱，「老人家是向日葵嗎？沒窗沒命」、「來比看看誰的老人比較老」、「真不知道到底老人有什麼特權呀？不就是一樣花錢消費，一直強調老人，就讓人很煩」、「老人只能坐靠窗？這說法我還第1次聽到」；還有人則嘲諷：「長輩的話會頻尿，建議靠廁所。要不要幫您安排鄰近廁所靠走道的位置？」



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