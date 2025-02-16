最浪漫馬拉松！日月潭環湖路跑賽櫻花季登場　27國3千人報名

▲紐崔萊日月潭環湖路跑吸引逾3000國內外民眾參與。（圖／日月潭國家風景區管理處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

日月潭櫻花季持續中，將一直進行到3月9日，不同種類的櫻花在不同時間分別綻放，景色絕美；紐崔萊2025日月潭櫻舞飛揚環湖路跑賽也在今日清晨6時30分正式鳴槍，吸引超過三千人報名參加，享受在日月潭畔美麗櫻花下共跑的浪漫。

日月潭國家風景區管理處指出，紐崔萊連續第三年冠名贊助的日月潭環湖路跑賽，今年參加42公里的全程馬拉松者超過200人、29公里環湖組超過1200人、12公里挑戰組則有超過1600人，其中有許多扶老攜幼、全家出遊，有的跑者甚至連家中的寵物也帶來；總計有來自27個國家地區的朋友報名，以菲律賓24位最多、馬長西亞也有14位，第三多的則是美國九人，另有日、韓、香港等地跑友前來共襄盛舉。

日管處表示，日月潭週邊的自行車道是世界十大最美的自行車道之一，而環湖路跑的活動即沿著這條路線前進，任何組別都可在潭邊享受湖畔的湖光山色、飽覽櫻花盛開的美麗景緻，堪稱最浪漫的馬拉松。

主辦單位也特地準不少在地美食做為跑者的補給：有山豬肉香腸、小米甜甜圈、特色滷味，以及名聞世界的日月潭茶葉蛋；贊助單位紐崔萊更準備超過萬元的好禮提供抽獎，讓參加的跑友們能滿載而歸，有一個充實健康的週末早晨。