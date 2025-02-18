　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

竟有死人「簽名連署罷免」　立委林俊憲：將對領銜人提告

記者林東良／台南報導

藍綠大罷免戰掀起，除多位國民黨立委被提議罷免，民進黨立委也遭罷免，民進黨台南市立委林俊憲、王定宇2人被提第一階段提議罷免，現在傳出林俊憲的一階提議罷免連署書中，不乏冒名連署及有死人連署情事。對此，林俊憲強調，若真有冒名、死人參與連署等違法情事，會提出告訴。

▲立委林俊憲表示，針對罷免連署書中，不乏冒名連署及有死人連署情事，若冒名、死人參與連署等違法情事屬實，會提出告訴。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲立委林俊憲表示，針對罷免連署書中，不乏冒名連署及有死人連署情事，若冒名、死人參與連署等違法情事屬實，會提出告訴。（圖／記者林東良翻攝）

據了解，林俊憲遭提罷免的第一階段提議連署書3千多份，已由中選員會送到台南市選委會查核所有提議連署人的資格是否合格，近日傳出市選委會查核出有一些提議書連署人是冒用他人身分連署，甚至有死人參與連署，也有連署人戶籍不在林俊憲選區等問題，連署亂象甚為離譜，這可能是這一波立委大罷免中，台南首件傳出有死人參與連署的提議案。

▲立委林俊憲表示，針對罷免連署書中，不乏冒名連署及有死人連署情事，若冒名、死人參與連署等違法情事屬實，會提出告訴。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲民進黨台南立委林俊憲（中）、王定宇（右二）遭提第一階段罷免提議連署，其他三位台南市立委林宜瑾（右一）、賴惠員（左一）、郭國文（左二）於齊聚立法院開記者會表態相挺林、王兩人，反對惡罷。（圖／林俊憲服務處提供，下同）

台南市選委會已在2月8日左右接收到中選會送達的林俊憲、王定宇被提議罷免一階段連署書，林俊憲陣營表示，其中有關林俊憲3千多份的連署書中，疑有連署人的戶籍不在林俊憲選區、冒用他人身分及死人參與連署的情事，目前連署書查核作業仍在進行中，台南市選委會將在收件後的20天內完成查核連署書工作，將查核結果回報中選會，再由中選會去認定不合格的提議連署書，對於資格不符合的連署書，中選會依法剔除，對不合格連署書是否違法台南市選委會不會認定。

立委林俊憲指出，罷免是人民參與政治的權利之一，他尊重選民的罷免權；對於若有冒名或是死人參與連署的假罷免行動，一旦被選委會查出來，他絕對無法接受，會對操作這種罷免連署領銜人提告。

▲立委林俊憲表示，針對罷免連署書中，不乏冒名連署及有死人連署情事，若冒名、死人參與連署等違法情事屬實，會提出告訴。（圖／記者林東良翻攝，下同）

法界人士指出，涉冒名偽填連署書，會構成刑法上偽造文書罪責；如不當利用他人的個資及利用不實訊息冒填連署書，也會觸犯個人資料保護法及公職人員選舉罷免法以不實訊息使罷免案通過之犯行，均可處5年以下有期徒刑；若參與共同謀議及實行者也是共犯。

因藍、白陣營聯手在立法院推動多項法案被民進黨痛批不合理，而引發雙方大罷免行動，台南民進黨6席區域立委中，林俊憲與王定宇2人被列第一階段提議罷免，而國民黨台南僅一席不分區立委謝龍介，因不分區立委是政黨票選出，並非公民投票選出，依法不得罷免。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
達美航空「機身上下顛倒」重摔！　逃生第一視角曝光
快訊／生技之神被起訴！　內線助家族海撈
快訊／徐巧芯「不護短」！　開批老公：社會觀感不佳
嫩妹舒壓狂吸老司機！半套1500　正面照曝光
快訊／基隆民宅大火！傳爆炸聲　1男陳屍陽台
鹹粥嬤笑了！　台商見到金孫曝近況
小三照是假的！曹興誠喊告　謝寒冰嗆「來告阿」：當庭比對有趣了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

台南男狂閃雙黃燈一路蛇行　先A機車再把小客車「撞進騎樓」

第三起！藍營罷免綠委再爆抄名冊、死人連署　他酸連作弊都不會

悲嘆柯爸等不到柯文哲　謝龍介轟「從生離關到死別」：人民會記住的

竟有死人「簽名連署罷免」　立委林俊憲：將對領銜人提告

快訊／劉彥澧遭爆上班日打德州撲克　徐巧芯不護短：社會觀感不佳

感恩昔日雪中送炭！顏寬恒憶柯爸剛毅靦腆　悲悼：令人敬佩

立法院新會期開議在即　賴清德23日邀綠委官邸烤肉

黃國昌稱民眾黨要「本土進步」　4小黨聯合聲明：完全背道而馳

快訊／遭爆翹班打德州撲克！徐巧芯老公發聲明回應了

柯文哲抱怨吳欣盈「失言一次掉5萬票」　她反嗆：問你爸媽

台北天空凌晨驚傳「詭異夜吼」！ 多人嚇醒：半個台北市都聽得到

徐藝洋喊「你快X進去」　黃子韜驚慌：我在直播...

【泰格與雪兒】高個女生日常

柯文哲父親病逝！柯媽「邊走邊哭」赴殯儀館

台北天空凌晨驚傳「詭異夜吼」！　多人嚇醒：半個台北市都聽得到

具俊曄遭酸吃軟飯 陶晶瑩氣喊：有意思嗎

王世堅車禍畫面曝！　等完右轉車直行...路邊車突起步釀禍

【I人大崩潰】找陌生人舉杯慶祝女友生日　彼此互相祝福後她尷尬蒙臉XD

柯爸病逝！柯文哲羈押中　「弟弟代捧牌位」前往私人會館

【你坐到我了...】狗狗被同伴一屁股坐頭上臉直接被擠變形XD

台南男狂閃雙黃燈一路蛇行　先A機車再把小客車「撞進騎樓」

第三起！藍營罷免綠委再爆抄名冊、死人連署　他酸連作弊都不會

悲嘆柯爸等不到柯文哲　謝龍介轟「從生離關到死別」：人民會記住的

竟有死人「簽名連署罷免」　立委林俊憲：將對領銜人提告

快訊／劉彥澧遭爆上班日打德州撲克　徐巧芯不護短：社會觀感不佳

感恩昔日雪中送炭！顏寬恒憶柯爸剛毅靦腆　悲悼：令人敬佩

立法院新會期開議在即　賴清德23日邀綠委官邸烤肉

黃國昌稱民眾黨要「本土進步」　4小黨聯合聲明：完全背道而馳

快訊／遭爆翹班打德州撲克！徐巧芯老公發聲明回應了

柯文哲抱怨吳欣盈「失言一次掉5萬票」　她反嗆：問你爸媽

明晨溫度再探底　周五鋒面冷氣團夾殺「凍雨區擴大」

嚇！「吃6年塑膠袋」　18歲少女胃裡取出1公斤異物

DeepSeek刺激AI導入　法人看好台灣供應鏈優勢

氣爆11名熱心英雄捨命救人！　台中市長盧秀燕合頒8萬獎金表揚

台南男狂閃雙黃燈一路蛇行　先A機車再把小客車「撞進騎樓」

快訊／竹聯幫主治喪委員77人名單曝光！ 王金平、柯建銘列主委

綠茶遭控詐騙50萬開店「拖欠員工薪水」！　經紀人發聲回應了

5跡象顯示「你單身會更幸福」　自己需要人陪是個誤會

第三起！藍營罷免綠委再爆抄名冊、死人連署　他酸連作弊都不會

勞金局辦理16億美元委任案　徵選4業者、每家4億美元

【I人大崩潰】找陌生人舉杯慶祝女友生日　彼此互相祝福後她尷尬蒙臉XD

政治熱門新聞

柯文哲貼身秘書「橘子」被拍到了！　造型大變

曹興誠小三合照　Chat GPT分析結果曝

曹興誠被爆「小三私密照」喊告　女方來歷驚人

「終於明白曹興誠為何反共」　作家：露骨照就算不是AI也明顯被設局

徐巧芯老公被爆蹺班打德州撲克　劉彥澧反應曝光

柯文哲抱怨吳欣盈「失言一次掉5萬票」　她反嗆：問你爸媽

快訊／遭爆翹班打德州撲克！徐巧芯老公發聲明回應了

民眾黨黃國昌時代　黃珊珊向柯文哲抱怨：收不回來

柯文哲手機揭「白變藍」內幕：別讓黃珊珊不舒服

遭爆料小三合照　曹興誠怒：都是合成

柯文哲父病逝　高虹安悼：痛與不捨化為祝福

老公遭爆上班日打德州撲克　徐巧芯不護短開批

全台大罷免已收55案　中選會：多案針對同1立委

快訊／「柯爸」柯承發今早離世

更多熱門

相關新聞

第三起！藍營罷免綠委再爆抄名冊、死人連署　他酸連作弊都不會

第三起！藍營罷免綠委再爆抄名冊、死人連署　他酸連作弊都不會

大罷免潮來襲，藍委翁曉玲日前表示，修選罷法就是要防死人連署，警告打算大抄特抄的罷免團體，只要有連署假冒就會重懲，不要以身試法，挑戰法律界限。而日前除藍營連署蘇巧慧、李坤城罷免案都被抓到有抄名冊狀況。現台南罷免林俊憲案，也被爆死人連署、抄名冊狀況。對此，林俊憲今（18日）表示，尊重人民罷免權利，但反對作弊的罷免，吳宗憲曾經警告說，罷免不要偽造。國民黨就專門偽造，而且連作弊都不會，居然連死人都能連署，對於虛假罷免，一定提告。

罷免陳玉珍一階還差400份　藍綠委共52案向中選會遞件

罷免陳玉珍一階還差400份　藍綠委共52案向中選會遞件

爆露骨照！曹興誠稱AI發達、真偽沒意義　郭正亮：趙天麟比較誠實

爆露骨照！曹興誠稱AI發達、真偽沒意義　郭正亮：趙天麟比較誠實

林俊憲爭取北區、南區多處重要路口增設左轉專用道

林俊憲爭取北區、南區多處重要路口增設左轉專用道

認罷免一定進三階　王鴻薇：選民會投反對

認罷免一定進三階　王鴻薇：選民會投反對

關鍵字：

林俊憲王定宇罷免冒名死人連署

讀者迴響

熱門新聞

柯文哲貼身秘書「橘子」被拍到了！　造型大變

快訊／10級強風要來了　今轉雨「下最大」地區曝

曹興誠小三合照　Chat GPT分析結果曝

八點檔女星販毒詐財遭判14年　假釋出獄又率黑衣人討債

女模遭逼吸毒裸身喪命　最後身影曝光

快訊／國1今早事故　成立緊急應變小組

曹興誠被爆「小三私密照」喊告　女方來歷驚人

「終於明白曹興誠為何反共」　作家：露骨照就算不是AI也明顯被設局

侯怡君「暴打臭罵」小三近1分鐘　劉至翰PO片「女藝人現場互毆」

威力彩飆14億！命理師點名「西元生年4尾數」有機會中獎

快訊／群創53萬股民注意！　股東會紀念品「白米1公斤」

TOYOTA、Suzuki「全新入門7人座休旅」

性福辦公室！員工上班自慰　效率大增

徐巧芯老公被爆蹺班打德州撲克　劉彥澧反應曝光

柯文哲抱怨吳欣盈「失言一次掉5萬票」　她反嗆：問你爸媽

更多

最夯影音

更多

台北天空凌晨驚傳「詭異夜吼」！ 多人嚇醒：半個台北市都聽得到

徐藝洋喊「你快X進去」　黃子韜驚慌：我在直播...

【泰格與雪兒】高個女生日常

柯文哲父親病逝！柯媽「邊走邊哭」赴殯儀館

台北天空凌晨驚傳「詭異夜吼」！　多人嚇醒：半個台北市都聽得到

熱門快報

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面