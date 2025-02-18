竟有死人「簽名連署罷免」　立委林俊憲：將對領銜人提告

記者林東良／台南報導

藍綠大罷免戰掀起，除多位國民黨立委被提議罷免，民進黨立委也遭罷免，民進黨台南市立委林俊憲、王定宇2人被提第一階段提議罷免，現在傳出林俊憲的一階提議罷免連署書中，不乏冒名連署及有死人連署情事。對此，林俊憲強調，若真有冒名、死人參與連署等違法情事，會提出告訴。

▲立委林俊憲表示，針對罷免連署書中，不乏冒名連署及有死人連署情事，若冒名、死人參與連署等違法情事屬實，會提出告訴。（圖／記者林東良翻攝）

據了解，林俊憲遭提罷免的第一階段提議連署書3千多份，已由中選員會送到台南市選委會查核所有提議連署人的資格是否合格，近日傳出市選委會查核出有一些提議書連署人是冒用他人身分連署，甚至有死人參與連署，也有連署人戶籍不在林俊憲選區等問題，連署亂象甚為離譜，這可能是這一波立委大罷免中，台南首件傳出有死人參與連署的提議案。

▲民進黨台南立委林俊憲（中）、王定宇（右二）遭提第一階段罷免提議連署，其他三位台南市立委林宜瑾（右一）、賴惠員（左一）、郭國文（左二）於齊聚立法院開記者會表態相挺林、王兩人，反對惡罷。（圖／林俊憲服務處提供，下同）

台南市選委會已在2月8日左右接收到中選會送達的林俊憲、王定宇被提議罷免一階段連署書，林俊憲陣營表示，其中有關林俊憲3千多份的連署書中，疑有連署人的戶籍不在林俊憲選區、冒用他人身分及死人參與連署的情事，目前連署書查核作業仍在進行中，台南市選委會將在收件後的20天內完成查核連署書工作，將查核結果回報中選會，再由中選會去認定不合格的提議連署書，對於資格不符合的連署書，中選會依法剔除，對不合格連署書是否違法台南市選委會不會認定。

立委林俊憲指出，罷免是人民參與政治的權利之一，他尊重選民的罷免權；對於若有冒名或是死人參與連署的假罷免行動，一旦被選委會查出來，他絕對無法接受，會對操作這種罷免連署領銜人提告。

法界人士指出，涉冒名偽填連署書，會構成刑法上偽造文書罪責；如不當利用他人的個資及利用不實訊息冒填連署書，也會觸犯個人資料保護法及公職人員選舉罷免法以不實訊息使罷免案通過之犯行，均可處5年以下有期徒刑；若參與共同謀議及實行者也是共犯。

因藍、白陣營聯手在立法院推動多項法案被民進黨痛批不合理，而引發雙方大罷免行動，台南民進黨6席區域立委中，林俊憲與王定宇2人被列第一階段提議罷免，而國民黨台南僅一席不分區立委謝龍介，因不分區立委是政黨票選出，並非公民投票選出，依法不得罷免。