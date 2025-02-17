罷免陳玉珍一階還差400份　藍綠委共52案向中選會遞件

▲大罷免時代來臨。（資料照／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

大罷免時代正式拉開序幕，中選會表示，自3日迄17日下午15時止，收到的罷免案送件數共55案，其中52案為立委罷免案，當中部分送件係重行送案或罷免對象為同1人，另1案為市縣長罷免案，2案為市縣議員罷免案。另值得注意的是，罷免國民黨立委陳玉珍的「珍礙金門」透露，距第一階段提議門檻，僅差400份左右，是否能夠順利遞件，成為焦點。

中選會17日說明，中選會目前收到的罷免案送件數為55案，其中52案為立委罷免案，1案為市縣長罷免案，2案為市縣議員罷免案，此等案件既已經進入處理程序，依法辦理，餘自不予評論或回應。

中選會也表示，部分送件係重行送案或罷免對象為同1人。無論是中選會或地方選委會等選務機關，過去以來在受理相關罷免案時，倘經初點或查對程序後依法不予受理者，若其再次送件，均採「+1」方式統計送件數；另有些案件則因領銜人不願意公開，且迄今為止各該罷免案也都尚未經過一二階的完整提議及查對、連署及查對，暨後續依法宣告正式成案等程序，依法循例自不由選務機關予以說明或評價，允由各該案件提案領銜人自行決定其是否對外公開說明為是，以維持選務中立暨選務不語之辦理立場。

罷免之戰各方陸續達到第一階段門檻，罷綠委陣營中，罷免陳俊宇的日前已表示達標，將於20日遞件；罷免藍委的公民團體則透露針對林沛祥已完成第一階段，本週也送至中選會。

此外，「珍礙金門」今表示，第一階段連署書還差400份左右，最後收件日，定在19日下午五點鐘，能否達標，值得關注。