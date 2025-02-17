　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

罷免陳玉珍一階還差400份　藍綠委共52案向中選會遞件

▲▼全台罷免團體於2/10由曹興誠董事長陪同赴中央選舉委員會遞送罷免選區立委提議連署書，第二波連署書四點已送達中選會。（圖／記者湯興漢攝）

▲大罷免時代來臨。（資料照／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

大罷免時代正式拉開序幕，中選會表示，自3日迄17日下午15時止，收到的罷免案送件數共55案，其中52案為立委罷免案，當中部分送件係重行送案或罷免對象為同1人，另1案為市縣長罷免案，2案為市縣議員罷免案。另值得注意的是，罷免國民黨立委陳玉珍的「珍礙金門」透露，距第一階段提議門檻，僅差400份左右，是否能夠順利遞件，成為焦點。

中選會17日說明，中選會目前收到的罷免案送件數為55案，其中52案為立委罷免案，1案為市縣長罷免案，2案為市縣議員罷免案，此等案件既已經進入處理程序，依法辦理，餘自不予評論或回應。

中選會也表示，部分送件係重行送案或罷免對象為同1人。無論是中選會或地方選委會等選務機關，過去以來在受理相關罷免案時，倘經初點或查對程序後依法不予受理者，若其再次送件，均採「+1」方式統計送件數；另有些案件則因領銜人不願意公開，且迄今為止各該罷免案也都尚未經過一二階的完整提議及查對、連署及查對，暨後續依法宣告正式成案等程序，依法循例自不由選務機關予以說明或評價，允由各該案件提案領銜人自行決定其是否對外公開說明為是，以維持選務中立暨選務不語之辦理立場。

罷免之戰各方陸續達到第一階段門檻，罷綠委陣營中，罷免陳俊宇的日前已表示達標，將於20日遞件；罷免藍委的公民團體則透露針對林沛祥已完成第一階段，本週也送至中選會。

此外，「珍礙金門」今表示，第一階段連署書還差400份左右，最後收件日，定在19日下午五點鐘，能否達標，值得關注。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
鋼琴女神「胸前鈕扣繃開」　躺跑車解放事業線！
快訊／威力彩飆16.5億！今晚邁入連32槓　下期再刷新最高獎
「全聯先生」神隱2年多回歸了！　公開新身分
溫泉裡開啪！北韓黨高層「浴場性接待」爽翻天　觸怒金正恩

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／遭爆料小三露骨合照　曹興誠怒「都是合成」一定會提告

黃國昌直播中哽咽：從白色恐怖到綠色恐怖　柯家人為台灣承擔很多事

罷免陳玉珍一階還差400份　藍綠委共52案向中選會遞件

全台大罷免已收55案！有1案是縣市長　中選會：多案針對同1立委

拒絕矢板明夫邀辯論　徐巧芯酸爆：建議曹興誠先交代私德爭議

王世堅出車禍！　本人報平安：我人沒事

「終於明白曹興誠為何反共」　作家：露骨照就算不是AI也明顯被設局

憶柯爸「很愛老婆」才少講話　馮啟彥：他希望把話都讓給柯媽

「麟洋路」來了！今正式揭牌　蔣萬安：盼努力不懈精神成台北DNA

爆露骨照！曹興誠稱AI發達、真偽沒意義　郭正亮：趙天麟比較誠實

徐藝洋喊「你快X進去」　黃子韜驚慌：我在直播...

羅志祥含淚唱〈愛轉角〉　「抬頭看天空」悼念大S

婁峻碩.焦凡凡沖繩婚禮　「我什麼時候可以親她XD」

每人賠1100萬 否認優先疏散VIP「每個客人都是心肝寶貝」

街頭表演引來YOASOBI主辦？　鼓手本尊降臨演奏神曲嗨到爆

【玩水了！】黃金獵犬散步遇洗水塔　見超強水柱直接嗨爆XD

《大叔》「最美童星」24歲金賽綸身亡　酒駕沉寂2年半「復出作變遺作」

【5分鐘紅燈】向警反應：全世界因為我而通行（？

50歲謝金燕半夜嗑炒飯　曝「吃不胖祕訣」

Rain高雄演唱會為大S默哀　不捨前輩具俊曄：請為他加油

快訊／遭爆料小三露骨合照　曹興誠怒「都是合成」一定會提告

黃國昌直播中哽咽：從白色恐怖到綠色恐怖　柯家人為台灣承擔很多事

罷免陳玉珍一階還差400份　藍綠委共52案向中選會遞件

全台大罷免已收55案！有1案是縣市長　中選會：多案針對同1立委

拒絕矢板明夫邀辯論　徐巧芯酸爆：建議曹興誠先交代私德爭議

王世堅出車禍！　本人報平安：我人沒事

「終於明白曹興誠為何反共」　作家：露骨照就算不是AI也明顯被設局

憶柯爸「很愛老婆」才少講話　馮啟彥：他希望把話都讓給柯媽

「麟洋路」來了！今正式揭牌　蔣萬安：盼努力不懈精神成台北DNA

爆露骨照！曹興誠稱AI發達、真偽沒意義　郭正亮：趙天麟比較誠實

美周記／客製化正夯！Dior香氛世家瓶蓋任你搭、M.A.C幫你將圖騰印在彩妝上

不斷更新／韓星活動2月售票看這裡！　李敏鎬睽違8年再辦見面會

《童話故事下集》5看點！柯佳嬿人間清醒金句狂戳現實　網敲碗拍第2季

鋼琴女神「胸前鈕扣繃開」躺跑車解放事業線！　S身形全看光

快訊／威力彩飆16.5億！今晚邁入連32槓　下期再刷新最高獎金

桃園景福宮祈安遶境五頂神轎出巡　韓網紅Judy感受台灣宗教魅力

萬海慈善快樂捐血日舉辦22年　連三天12據點邀民眾熱血相挺

2NE1朴春三度示愛李敏鎬惹火粉絲！　被要求「退出團體活動」

「全聯先生」神隱2年多回歸了！　無預警公開新身份...近況曝光

伊能靜喊話女生：好的愛情像一首華爾滋　有前有後、互相配合

【5分鐘紅燈】向警反應：全世界因為我而通行（？

政治熱門新聞

快訊／「柯爸」柯承發今早離世

遭爆與小三親密照　曹興誠：什麼圖片都可造假「為何有人這麼卑劣？」

美國刪不支持台獨、加拿大軍艦穿台海　中共派41戰機、9軍艦出海

裸上身與「嫩三」合照？謝寒冰曝曹興誠與小3露骨照

「終於明白曹興誠為何反共」　作家：露骨照就算不是AI也明顯被設局

柯爸病逝！江和樹痛批：這就是民進黨要的？　

柯爸離世　陳佩琪發3合照：懷念您

柯爸昔反對柯文哲從政　228失去父親不想再失去兒子

全台大罷免已收55案　中選會：多案針對同1立委

爆露骨照！曹興誠稱AI發達、真偽沒意義　郭正亮：趙天麟比較誠實

「麟洋路」真的來了　今正式揭牌

遭爆料小三合照　曹興誠怒：都是合成

乘客注意！北捷3／1起調整常客優惠

快訊／柯承發今早離世　民眾黨證實：謝謝「柯爸」一生付出

更多熱門

相關新聞

全台大罷免已收55案　中選會：多案針對同1立委

全台大罷免已收55案　中選會：多案針對同1立委

全台大罷免如火如荼，中選會17日表示，截至傍晚為止共計收到55案，其中52案是立委罷免案，1案為縣市長罷免案，2案為縣市議員罷免案。不過，立委罷免案中，部分是重行送件，或罷免對象為同一人，將以先成案為準。

王世堅車禍畫面曝！路邊車突起步釀連環撞

王世堅車禍畫面曝！路邊車突起步釀連環撞

爆露骨照！曹興誠稱AI發達、真偽沒意義　郭正亮：趙天麟比較誠實

爆露骨照！曹興誠稱AI發達、真偽沒意義　郭正亮：趙天麟比較誠實

認罷免一定進三階　王鴻薇：選民會投反對

認罷免一定進三階　王鴻薇：選民會投反對

守護公民罷免權、捍衛民主程序　民進黨成立律師團

守護公民罷免權、捍衛民主程序　民進黨成立律師團

關鍵字：

罷免中選會立委陳玉珍

讀者迴響

熱門新聞

台北天空凌晨驚傳「詭異夜吼」！　多人嚇醒：超級可怕

快訊／「柯爸」柯承發今早離世

大台北凌晨「詭異夜吼」嚇醒大票人！　來源疑找到了

侯怡君太入戲暴打小三！楚宣身上瘀青全忍下

性福辦公室！員工上班自慰　效率大增

女模遭逼吸毒裸身喪命　最後身影曝光

擺交通錐遭撞噴又被多車輾斃　目擊者驚：斷成3截

快訊／0050分割開獎！確定「1拆5」　每張4萬元有找

快訊／《大叔》24歲金賽綸身亡！友人「發現已斷氣」　

快訊／立委王世堅出車禍！重慶北路派出所前事故

把握好天氣！　明轉雨「下最大」地區曝

大台北凌晨傳「詭異夜吼」！雙北消防局回應了

「冷舌伸到台灣」　下波更濕更強凍更久

反骨成員傳訊「安慰Joeman」咪妃傻眼

愛上女同學媽媽！他娶回大21歲美魔女

更多

最夯影音

更多

徐藝洋喊「你快X進去」　黃子韜驚慌：我在直播...

羅志祥含淚唱〈愛轉角〉　「抬頭看天空」悼念大S

婁峻碩.焦凡凡沖繩婚禮　「我什麼時候可以親她XD」

每人賠1100萬 否認優先疏散VIP「每個客人都是心肝寶貝」

街頭表演引來YOASOBI主辦？　鼓手本尊降臨演奏神曲嗨到爆

熱門快報

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面