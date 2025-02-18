嚇！「吃6年塑膠袋」　18歲少女胃裡取出1公斤異物

▲小麗長期吃塑膠袋，導致胃腸道內異物堆積。（圖／翻攝自寧波晚報，下同）

記者陳冠宇／綜合報導

近日，山西一名18歲女孩小麗因腹痛難忍前往就醫，經檢查發現胃及腸內堆積了大量塑膠袋碎片和條狀塑膠物，導致腸阻塞。原來，小麗從12歲起便開始食用塑膠袋，持續6年之久！最後，醫生從她胃中取出高達一公斤的塑膠異物。

《寧波晚報》報導，小麗起初只是偶爾撕碎塑膠袋食用，由於攝入量較少，身體並未出現明顯不適。然而，隨著時間的推移，她的食用量逐漸增加，最終導致胃腸道內堆積了大量塑膠袋碎片。

醫生介紹，小麗的情況屬於典型的「異食癖」，長期食用塑膠袋導致胃腸道內異物大量堆積，進而引發腸阻塞。

由於塑膠袋在胃腸道內堆積時間太久，塑膠袋混成團塊狀並發酵產生異味，手術過程中耗時極長，取出的異物已經發臭，情況十分危急。

為了確保手術安全，醫生分別於2月7日、2月8日和2月10日分三次為小麗進行了內視鏡異物取出術。每次手術都耗時3小時左右。

▲從小麗胃中取出的異物。

因為小麗已經吃了6年的塑膠袋，堆積物已經填滿整個胃腔，醫生取了有上千次。最後，堆積物被醫生成功全部取出，重量約1公斤。

據報導，異食癖是一種罕見的進食障礙，患者會持續食用非食物物品，如泥土、頭髮、塑膠等，成因可能與代謝紊亂、微量元素缺乏或心理因素有關。若不及時治療，異食癖可能引發感染、胃穿孔、腸阻塞等嚴重併發症，甚至危及生命。

類似案例還不止一個，據媒體報導，11歲女孩歡歡腹痛難耐，到醫院就醫兩個月前，歡歡的父母發現她在拔自己的頭髮，偷偷吃掉。

經檢查，醫生發現歡歡的胃腔和腸道裡有大塊毛絮狀結石。幾乎佔據整個胃部，不及時解決或將引發嚴重併發症。專家會商並為歡歡制定腹腔鏡手術，最終，一塊長38公分、寬15公分、厚10公分的毛髮結石被取出。