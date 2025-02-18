加密貨幣LIBRA飆漲後「斷崖式暴跌」　阿根廷總統面臨被彈劾

▲阿根廷總統米雷伊 。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

阿根廷總統米雷伊（Javier Milei），近日因在社群媒體上推廣加密貨幣而面臨彈劾呼聲與詐欺指控。反對派議員已宣布將啟動彈劾程序，而律師團隊亦於16日向阿根廷刑事法院提出詐欺指控。

米雷伊14日在X上發文推廣$LIBRA幣，稱該加密貨幣將有助於中小企業與新創公司募資。他還附上購買連結，導致該貨幣價格短時間內急速飆升；然而數小時後，他刪除了該貼文，隨後該貨幣崩跌，導致投資者損失慘重。

針對此事，部分反對派國會議員宣布將啟動彈劾總統的程序，認為他的行為嚴重損害公眾利益。同時，律師團隊於16日正式向阿根廷刑事法院提出詐欺指控。原告之一的巴爾迪維耶索（Jonatan Baldiviezo）向美聯社（Associated Press）表示，「這起案件涉及詐欺犯罪，而總統的行為在其中至關重要。」

此外，許多網友指控米雷伊涉及「拉地毯式詐騙（rug pull）」，這是一種常見的加密貨幣詐欺手法，操盤者先吸引大量投資人入場，隨後突然撤資並獲利離場。部分人還發現，該加密貨幣的購買連結中包含米雷伊演講時常用的口號，進一步加深外界對其參與詐欺行為的懷疑。

面對批評聲浪，阿根廷總統府於15日發表聲明，稱米雷伊刪除貼文是為了避免市場炒作，並強調他並未參與該加密貨幣的開發。政府同時宣布，將由反貪腐辦公室（Anti-Corruption Office）進行調查，以確定是否有不當行為，包括總統本人的行為。

不過這項聲明未能平息輿論風暴，反對陣營抓住機會猛烈抨擊米雷伊。前總統德基什內爾（Cristina Fernández de Kirchner）在X上發文批評米雷伊是「加密詐騙犯」，該貼文目前已獲得640萬次觀看。