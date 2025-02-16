川普上任聯手馬斯克　至今開除近1萬名聯邦政府雇員

▲美國總統川普與領導「政府效率部門」的馬斯克等人，日前在白宮舉行記者會。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普與馬斯克（Elon Musk）聯手削減聯邦機構人力的行動持續擴大。截至14日，超過9500名聯邦雇員遭解僱，涵蓋領域包括聯邦土地管理、退伍軍人照護等，這場整頓主要針對試用期內的公務員，但並未完全限於此類員工。

綜合路透社等多家美媒報導，這些解僱行動是川普與馬斯克推動裁減聯邦機構的一部分，此外，約7.5萬名聯邦員工已接受白宮提供的資遣方案，總計影響近3%（總數約230萬人）的聯邦文職人員。川普認為政府體系過於臃腫，導致財政浪費與欺詐猖獗，美國目前國債總額高達36兆美元，去年赤字達1.8兆美元，兩黨普遍認同改革的必要性。

民主黨人批評川普的行動侵犯國會對聯邦預算的憲法權限；然而，共和黨掌控的參眾兩院大多支持該政策。不過消息人士也透露，川普部分高級幕僚，包括白宮幕僚長威爾斯（Susie Wiles），對馬斯克行動過於快速與範圍過於廣泛感到不滿，認為缺乏協調。

除了裁員，川普與馬斯克還試圖削弱公務員的職業保障，凍結大部分美國對外援助，並計劃關閉美國國際開發署（USAID）與消費者金融保護局（CFPB）等聯邦機構。

據悉，美國疾病管制與預防中心（CDC）以及國家衛生研究院（NIH）約有近半數試用期員工被解僱，美國森林服務局（U.S. Forest Service）則裁撤約3400名新聘員工，國家公園管理局（National Park Service）則解僱約1000人。此外，國稅局（IRS）預計下周解僱數千名員工，此舉恐將影響美國民眾在4月15日的報稅期限前獲得適當的服務。

政府開支削減也影響多項公共服務，包括洛杉磯大火過後，聯邦機構暫停聘僱季節性消防員，並停止清除枯木等潛在火災隱患，引發地方機構的憂慮。

對於外界對馬斯克權力過大的批評，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）9日回應稱，馬斯克領導的「政府效率部」（Department of Government Efficiency，DOGE）類似於財務審計，目標是對聯邦機構進行審查，找出最佳執行模式。他在接受福斯商業新聞網（Fox Business Network）訪問時表示。「這些都是認真的專業人士，他們正逐一審查各機構，尋找最有效率的做法。」

不過有預算專家指出，馬斯克主導的這場精簡計畫主要依賴一群缺乏政府經驗的年輕工程師，許多裁員決策看似基於意識形態，而非真正削減開支，令外界質疑此舉是否會對政府運作與公共服務帶來長遠負面影響。