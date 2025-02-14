28歲健身教練耍帥！挑戰「懸崖跳水」炫技　下秒狠撞岩石落海慘死

▲阿根廷男子布迪厄在夏威夷挑戰跳崖後，不幸撞石溺斃。（組圖／翻攝自X、IG）

記者葉睿涵／編譯

美國夏威夷著名的斷崖景點「吐痰洞」（Spitting Cave）8日發生了恐怖意外，來自阿根廷的28歲男子布迪厄（Santiago Boudieux）在當地挑戰跳崖後，再也沒有浮出水面。儘管當地消防和海洋救援隊迅速展開救援，但布迪厄最終仍被宣告不治身亡。

綜合外媒報導，布迪厄是一名橄欖球運動員，同時還是一名健身教練，身體狀況良好。當地8日晚間6時07分，布迪厄在懸崖邊緣助跑後，從約50英尺（約15公尺）高的岩石跳入水中，嚇得現場遊客尖叫連連。

然而，布迪厄落海後便消失在了波濤中。他的朋友試圖跳海搜尋，但由於他們缺乏潛水裝備，因此未能成功，於是轉而向檀香山消防局與海洋安全部門求救。當局接獲報案後迅速展開搜救，並在15分鐘後尋獲布迪厄，緊急進行心肺復甦。

可惜的是，儘管布迪厄一度對治療有反應，但最終仍在醫院不治。報導稱，布迪厄的友人因為只會講德語，導致搜救過程中與當局的溝通出現困難，此外布迪厄跳崖後，似乎先撞擊到了岩石，才摔入海中。

目前，布迪厄所在的聖伊西德羅橄欖球俱樂部（San Isidro Club）已在X證實其死訊，並表達深切哀悼。吐痰洞因湍急水流與隱藏的暗流，被視為當地最危險的懸崖之一。統計顯示，檀香山海洋安全人員過去5年已接獲52起與懸崖跳水相關的事故報告，其中多宗為受傷、溺水，以及險些溺水案例。