柯文哲貼身秘書「橘子　被拍到了！　造型大變

▲去年8月29日上午7點，柯文哲的貼身帳房橘子（白衣）和男友林鼎峰（黃衣），手牽手現身松山機場，當時準備出境的橘子，身形較過去豐腴，頭髮也變長。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

本刊取得柯文哲貼身帳房橘子（許芷瑜）去年在京華城案爆發後的第一時間，以長髮、豐腴的體態現身松山機場出境的最新影像。知情人士表示，相關卷證不只可見柯文哲涉弊事證，更可看出民眾黨各路人馬圍繞柯的複雜權力關係，尤其是柯與黃珊珊、蔡壁如、黃國昌之間的微妙互動，以及兩位帳房李文宗與橘子許芷瑜在弊案中的共犯角色。

▲去年8月29日上午7點，柯文哲的貼身帳房橘子（白衣）和男友林鼎峰（黃衣），手牽手現身松山機場，當時準備出境的橘子，身形較過去豐腴，頭髮也變長。

本刊取得去年8月29日上午7點多，橘子在松山機場出境大廳離台前的最後身影照片。本刊掌握，這2張最新曝光的照片，是移民署調閱機場出境大廳監控攝影截取的影像，此時的橘子和大家熟悉的短髮俐落造型完全不同，刻意蓄起及肩長髮，身形也變得豐腴許多，在男友林鼎峰陪同下，穿著白色T恤、拉著香檳色行李箱準備搭機出境。

▲橘子先前造型多為短髮，身形清瘦。

▲柯文哲（右）過去與橘子（左）形影不離，檢廉認定橘子是柯的貼身帳房。

本刊調查，去年8月27日晚間，橘子從日本關西機場搭抵台，巧合的是，這一天，應曉薇想從台中機場搭機出境遭帶回，28日檢廉即針對京華城案發動18路搜索，帶回應曉薇、沈慶京等人偵訊，當時橘子仍未被列為關係人，因此未遭限制出境。檢廉認為，29日橘子從媒體看到檢廉在機場攔截應曉薇後聲押的新聞，接獲柯文哲命令離台，當天凌晨立刻上網買機票，隨即從松山機場出境。

▲去年八月二十七日，應曉薇（圖）欲從台中出境被攔，二十九日凌晨遭聲押，當天一早橘子即出境。

柯文哲口中「愛玩的小朋友」被檢廉認定是幫柯管錢的重要人物，依據柯的USB行動硬碟記載陳盈助等金主及悟覺妙天、蘇進強等人證詞，她拉走妙天1,000萬現金行李箱、替柯處理至少1,450萬元現金，檢廉認為沈慶京行賄柯文哲的1,500萬元也是橘子經手，辦案人員後來查知橘子的角色，她已遠走海外，迄今未歸，也使得在京華城案及柯收受非法政治獻金案中，她牽涉其中的謎團待解，檢廉正持續追緝。



更多鏡週刊報導

【柯案藏昌珊心結2】柯憂與吳欣盈合照不利募款 還怨她失言一次掉5萬票

【柯案藏昌珊心結3】林國成向黨要3400萬 柯下令：不要讓黃珊珊不舒服

【柯案藏昌珊心結4】民眾黨進入黃國昌時代 黨內憂難容異見