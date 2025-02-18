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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲手機揭「白變藍」內幕　曾因3400萬下令：別讓黃珊珊不舒服

黃珊珊在民眾黨內非常受柯文哲重視，柯曾擔心她與林國成有心結。

▲黃珊珊在民眾黨內非常受柯文哲重視，柯曾擔心她與林國成有心結。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

除了橘子出境影像曝光，柯文哲遭還原的手機通聯及對話，也再度揭露民眾黨於立院改選後，如何從白色力量變成「小藍」的傾斜過程，並在黨內引發茶壺風暴，本刊調查，林國成2023年曾向柯文哲提出一項3,400萬元資金需求的計畫，疑踩到黃珊珊的底線，對此，柯與李文宗討論時說：「做人比做事困難，我是覺得黃珊珊跟林國成各自的領域就把它劃好，免得兩個互有心結。」

綠營前台南市副市長顏純左曾有意擔任白營不分區立委。（翻攝顏純左臉書）

▲綠營前台南市副市長顏純左曾有意擔任白營不分區立委。

柯文哲還強調：「我們這個核心小組有能力內部協調的只有你（李文宗）和周榆修，所以辛苦了，你自己連絡林國成，但也不要讓黃珊珊不舒服。」李文宗則回：「您放心，分寸會妥善拿捏！」

知情人士指出，黃珊珊在黨內是務實理性派，但隨著黃國昌帶來高聲量，在白營站穩腳步後而逐漸邊緣化。去年8月，政治獻金假帳風暴發生後，黃珊珊曾向陳智菡等人表示，會有偽造文書、《會計法》及《政治獻金法》的刑責，而在柯遭起訴後，她的說法全都命中。

藍營的張顯耀（圖）除力促郭柯配，也爭取白營不分區立委。

▲藍營的張顯耀（圖）除力促郭柯配，也爭取白營不分區立委。

白營除了黃珊珊的動向引發關注，15日在黨主席選舉慘敗的蔡壁如未來的角色也是焦點，她早在2019年8月就逐漸淡出柯營核心，當時沈慶京的心腹朱亞虎向柯表示，要替沈慶京送畫給柯，並要與兒子一起加入民眾黨時，就曾向柯表示：「老闆（沈慶京）希望解決壁如薪水問題，設法合理平實發放。」後來蔡壁如想回黨中央，都未獲柯文哲同意。

本刊調查，2023年1月，柯文哲告訴李文宗：「關於蔡壁如的處置，我想來想去，還是要有一些連結，目前看起來有基金會、副董事長、執行長等等」「協會那一邊感覺上沒位置」「讓她領一份不高不低薪水有個名分，但不要太近」「地位崇高但不用做事會是哪個職務？副董事長？」

媒體人葛樹人曾向柯文哲自薦出任NCC委員。

▲媒體人葛樹人曾向柯文哲自薦出任NCC委員。

連串討論之後，柯文哲還打算用蔡壁如的名義，存一筆錢到中央黨部，讓她領薪水兼黨事業委員會主席。如今繞了一圈，蔡壁如依舊在黨內失勢，只能落寞地落籍台中繼續耕耘。

此外，知情人士也透露，之前向民眾黨求官者，藍綠媒都有，2019年10月，民進黨籍前台南副市長顏純左經由科技大老介紹，透過李文宗向柯文哲爭取列入白營不分區立委；2023年9月，國民黨籍前陸委會副主委張顯耀穿梭中國，力促郭台銘與柯文哲搭檔大選，並爭取任不分區立委；2024年3月，媒體人葛樹人親向柯文哲表示想循吳春城、張啟楷模式，爭取NCC委員提名。


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